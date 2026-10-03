À la une de ce samedi : incendie à Saint-Denis, grogne lycéenne, spectacle d'Avotcha, rétro, Cuba et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 3 octobre 2026 : - Saint-Denis : incendie dans un immeuble de huit étages, les habitants évacués - Grogne lycéenne : le Rectorat assure que le dialogue est ouvert et reste vigilant quant à la reprise du mouvement ce lundi - "Jamais aussi loin" : Avotcha revient à La Réunion pour rire de sujets qui font réfléchir - La rétro de la semaine : hélisurface du Maïdo, grève, drôles d'élus, les Réunionnais poussés à bout et Joé Bédier - Posséder un restaurant à Cuba : une activité pour les courageux - La pa Météo France i di, sé zot i di – un samedi sous la pluie dans l'est (Photo www.imazpress.com)

Un incendie a éclaté tôt ce samedi matin 3 octobre 2026 dans un immeuble de 8 étages de la rue Roland-Garros à Saint-Denis. Les appartements sont en cours d’évacuation par les pompiers qui ont déployé un important dispositif.

Le mouvement lycéen prend de l’ampleur à La Réunion, lancé ce jeudi 1er octobre 2026, à ses débuts, seuls deux établissements étaient concernés. Le lendemain, 17 ont rejoint le mouvement, sur les 49 lycées que compte l’île. L’académie assure rester vigilante et attentive la semaine prochaine, dans le cas d’une reprise des mobilisations. Le rectorat annonce également que les revendications des lycéens sont entendues et qu’une phase de dialogue va maintenant s’ouvrir avec les représentants des parents d’élèves.

Avotcha, stand-upeur, mais surtout connu sur les réseaux sociaux pour ses vidéos engagées, teintées d'humour, revient dans son île après plusieurs années dans l'Hexagone. "Il faut être dans l'océan Indien pour parler de l'océan Indien", nous confie le jeune homme. Et c'est ce qu'il va faire avec son spectacle "Jamais aussi loin", qu'il vient jouer à La Réunion pour la toute première fois. Rendez-vous le 7 octobre 2026, à la salle Gramoun Lélé, à Saint-Benoît, pour un moment qui invite à la réflexion à travers le rire. En attendant, l'artiste revient sur son parcours et l'essence de son projet.

• Lundi 28 septembre - Grand Raid : malgré la réouverture de l'hélisurface du Maïdo, des habitants de Roche Plate maintiennent la menace d'un blocage

• Mardi 29 septembre - Grève : les fonctionnaires dans la rue pour défendre les services publics et protester contre l'austérité budgétaire

• Mercredi 30 septembre - Condamnés, mis en cause, mais toujours en politique : l’étrange résistance des élus face à la justice

• Jeudi 1er octobre - Explosion du prix des carburants, inflation, hausse du chômage : le gouvernement pousse les Réunionnais à bout

• Vendredi 2 octobre - Municipales à Saint-André : Joé Bédier fait appel de l'annulation de son élection devant le Conseil d'État

Posséder un restaurant à Cuba aujourd'hui semble défier toute logique. Pourtant, malgré les coupures d'électricité, les pénuries d'approvisionnement et la chute brutale du tourisme, certains Cubains maintiennent leurs commerces ouverts, et d'autres prennent même le risque d'en ouvrir de nouveaux.

Pour ce samedi 3 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée pluvieux dans l’est et le sud. Au fil des heures, le temps s’améliore progressivement avec des pluies moins fréquentes et quelques éclaircies qui font leur retour. Dans l’ouest, la matinée s’annonce plutôt belle avant que les nuages arrivent aussi.