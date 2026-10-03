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Météo : un samedi sous la pluie dans l'est

  • Publié le 3 octobre 2026 à 07:12
  • Actualisé le 3 octobre 2026 à 07:14
illustration pluie

Pour ce samedi 3 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée pluvieux dans l’est et le sud. Au fil des heures, le temps s’améliore progressivement avec des pluies moins fréquentes et quelques éclaircies qui font leur retour. Dans l’ouest, la matinée s’annonce plutôt belle avant que les nuages arrivent aussi. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Météo, Pluie

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1 Commentaires
Tout sauf les Vira
Tout sauf les Vira
17 minutes

Un peu de pluie a st André ville qui a été en retard pendant 40 ans.

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