Météo : un samedi sous la pluie dans l'est

Pour ce samedi 3 octobre 2026, Matante Rosina annonce un début de journée pluvieux dans l’est et le sud. Au fil des heures, le temps s’améliore progressivement avec des pluies moins fréquentes et quelques éclaircies qui font leur retour. Dans l’ouest, la matinée s’annonce plutôt belle avant que les nuages arrivent aussi. (photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)