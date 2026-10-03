Urgences débordées à Saint-Pierre : le CHU vous demande de privilégier votre médecin traitant, et d'appeler le 15 avant de vous déplacer

"L'augmentation significative du nombre de passages aux Urgences, particulièrement sur le site de Saint-Pierre, entraîne actuellement une forte mobilisation des équipes hospitalières et peut occasionner un allongement des délais d'attente et de prise en charge" annonce le CHU dans un communiqué ce samedi 3 octobre 2026. Dans un contexte épidémique marqué par une forte sollicitation de ses services d'accueil des Urgences, le CHU souhaite sensibiliser l'ensemble de la population réunionnaise à l'importance de ce que le CHU qualifie de "bon recours aux soins". (Photo : Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Les indicateurs sanitaires hospitaliers restent à un très haut niveau depuis 3 semaines consécutives" affirme Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique régional publié ce vendredi 2 octobre 2026.

La semaine dernière, Santé Publique France notait 179 passages aux urgences pour motif de syndrome grippal. Les moins de 15 ans et les personnes de 65 ans et plus étaient les plus concernés par une hospitalisation c'est dans ce contecte que le CHU alerte sur une surcharge des urgences.

"Le CHU rappelle que les patients accueillis aux Urgences sont pris en charge selon le degré de gravité de leur état de santé, évalué par les équipes médicales et soignantes, et non selon leur ordre d'arrivée. Ainsi, les situations les plus graves sont traitées prioritairement, ce qui peut expliquer des délais d'attente plus importants pour les patients dont l'état ne présente pas de caractère d'urgence immédiate" peut-on lire dans le communiqué du CHU.

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- Les bons réflexes à adopter -

Afin de permettre aux services d'Urgences de remplir pleinement leur mission auprès des patients qui en ont le plus besoin, le CHU invite chacun à adopter les réflexes suivants :

Privilégier son médecin traitant, lorsque son état de santé le permet. Celui-ci reste l'interlocuteur de référence pour une première évaluation médicale et une orientation adaptée.

Appeler le 15 (SAMU) avant de se rendre aux Urgences, notamment en cas de doute sur la gravité de la situation ou lorsque le médecin traitant n'est pas disponible. Accessible 24 h/24 et 7 j/7, ce numéro permet de bénéficier d'une évaluation médicale et d'être orienté vers la solution de soins la plus adaptée.

En cas d'urgence médicale ou de détresse vitale, composer immédiatement le 15. Le SAMU pourra déclencher, si nécessaire, les moyens de secours et de prise en charge appropriés.

- Un appel à la responsabilité et à la solidarité de tous -

Le CHU de La Réunion tient à saluer l'engagement constant de ses professionnels, pleinement mobilisés pour assurer la continuité, la qualité et la sécurité des soins dans ce contexte de forte activité.

Il remercie également les patients et leurs proches pour leur compréhension face aux délais d'attente qui peuvent être constatés.

"Bien utiliser les Urgences, c'est contribuer à garantir une prise en charge rapide de celles et ceux qui en ont le plus besoin" assure le CHU.

Le CHU rappelle enfin qu'aucune situation médicale préoccupante ne doit être négligée : en cas de doute, le bon réflexe reste d'appeler le 15 pour bénéficier d'un avis médical adapté.

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