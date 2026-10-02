L'épidémie de grippe gagne encore du terrain, le nombre de passages aux urgences en augmentation

"Les indicateurs sanitaires hospitaliers restent à un très haut niveau depuis 3 semaines consécutives" affirme Santé Publique France dans son bulletin épidémiologique régional publié ce vendredi 2 octobre 2026. La semaine dernière, SFP note 179 passages aux urgences pour motif de syndrome grippal. Les moins de 15 ans et les personnes de 65 ans et plus étaient les plus concernés par une hospitalisation (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le taux d’activité pour ce motif se situait, la semaine dernière, à 3,8% de l’activité totale soit, stable en comparaison de la semaine précédente (3,8% en S38). Le nombre d’hospitalisations progressait de 26% (soit 32 en S39 versus 23 en S38).

Les moins de 15 ans et les personnes de 65 ans et plus étaient les plus concernés par une hospitalisation (respectivement de 38% et 41%)

L’impact sanitaire global de la grippe se maintient avec intensité sur le système hospitalier. Néanmoins, la gravité reste limitée puisque 76% des passages aux urgences concernent des personnes de moins de 15 ans sans facteur de risque supposé.

En médecine de ville et, malgré une baisse, la part d’activité des consultations pour un motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) restait élevée (8,4% en S39 contre 9,8% en S38)

Cette poursuite d’une forte activité des consultations pour un motif d’IRA en médecine de ville témoigne d’une circulation toujours très active des virus grippaux et d’autres pathogènes respiratoires comme le rhinovirus (Figure 4) sur le territoire réunionnais.

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- L'épidémie de grippe reste toujours très active -

Après analyse des indicateurs épidémiologiques (surveillance virologique, indicateurs sanitaires hospitaliers et surveillance des IRA en population générale), l’épidémie de grippe reste toujours très active avec une co-cicuration de 3 souches grippales (A(H1N1)pdm2009 , A(H3N2) et B ) et du rhinovirus

• Une circulation toujours très active des pathogènes respiratoires principalement la souche grippale A(H1N1)pdm2009 et le rhinovirus ;

• Une part d’activité des consultations pour IRA en baisse mais, toujours haute en cette période de l’année ;

• Un impact sanitaire sur le système hospitalier toujours important avec un nombre de passages aux urgences élevé pour un motif de syndrome grippal.

- Les mesures d’hygiène -

Certaines mesures d’hygiène simples peuvent contribuer à limiter la transmission de personne à personne, notamment :

Concernant le malade, dès le début des symptômes, il est recommandé de : Limiter les contacts avec d’autres personnes et en particulier les personnes fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées ou porteuses de certaines maladies chroniques ou souffrant d’obésité) ;

Mettre un masque jetable lors de contacts, notamment avec ces personnes fragiles ;

Tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir en papier ;

Lavage des mains à l’eau et au savon et à défaut, avec une solution hydro-alcoolique ;

Aérer les pièces.

Concernant l’entourage du malade, il est recommandé :

D’éviter les contacts rapprochés avec les personnes malades, en particulier quand on est une personne fragile ;

De se laver les mains à l’eau et au savon après contact avec le malade ou le matériel utilisé par le malade ;

De nettoyer les objets couramment utilisés par le malade.

Dans une collectivité de personnes âgées lors d’une épidémie de grippe, les mesures d’hygiène et de prise en charge sont détaillées dans le rapport du HCSP “Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées” (rapport Juillet 2012, disponible sur le site du HCSP).

- Vaccination anti-grippale -

La vaccination est possible pour tous les individus à partir de l’âge de six mois. Elle est cependant recommandée chez les personnes à risque de complications :

• Personnes âgées de 65 ans et plus ;

• Personnes (adultes et enfants) atteintes de certaines maladies chroniques ;

• Femmes enceintes ;

• Personnes obèses avec un indice de masse corporelle ≥40 Kg/m2 ;

• Personnes séjournant dans un établissement de santé de soins de suite ou dans un établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge.

La vaccination anti-grippale est également recommandée aux personnes en contact avec les personnes à risque de complication et susceptibles de disséminer le virus :

• Les professionnels de santé ou tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des sujets à risque ;

• Entourage familial des nourrissons de moins de 6 mois présentant des facteurs de risque de grippe grave : personnes résidant sous le même toit, la nourrice et tous les contacts réguliers du nourrisson ;

• Le personnel navigant des bateaux de croisière et des avions et le personnel de l’industrie des voyages accompagnant les groupes de voyageurs.

Le vaccin anti-grippal présente également un bénéfice pour toutes les personnes désirant éviter la gêne

personnelle ou professionnelle occasionnée par la grippe.

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