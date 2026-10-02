[Vidéos] Le "Spider-Man" français gravi les 166 mètres de la Silver Tower de Francfort à mains nues

Il l'a fait ! Titouan Leduc, adepte de free solo (technique de grimpe extrême) qui s’attaque à d'immenses constructions qu’il monte à mains nues, surnommé le Spider-Man lorrain, a gravi ce dimanche 27 septembre, la Silver Tower de Francfort, en Allemagne.

Culminant à 166 mètres, le bâtiment est le treizième plus imposant du pays. Pour caler ses mains et ses pieds, Titouan Leduc a dû utiliser les fissures sur la construction.

Interrogé par Vosges Matin, il raconte : "c'était vraiment une escalade exigeante, en fissures, qui a nécessité une précision et une concentration maximales". Regardez.

Pour parvenir en haut de l’immeuble, le Spider-Man lorrain a mis seulement trente-sept minutes.

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