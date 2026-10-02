Budget 2027 : les élus du Département demandent au gouvernement d'exclure les ménages réunionnais du gel des APL

Lors de la commission permanente du 23 septembre 2026, les élus du Département ont signé une motion relative au gel des aides personnelles au logement, APL. Ils demandent que les familles réunionnaises qui bénéficient de cette prestation sociale ne soient pas incluses dans la mise en place de ce dispositif. De plus, si ce gel devait être maintenu, le Département demande également aux bailleurs sociaux de ne pas appliquer d'augmentation automatique des loyers sur l'année 2027. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le gouvernement prévoit de ne pas revaloriser, "exceptionnellement en 2027", les aides personnelles au logement (APL) dans son budget.

Ce gel des allocations familiales doit permettre d'économiser 500 millions d'euros, espère le gouvernement.

- Un risque pour les 111.951 foyers qui bénéficient des APL à La Réunion -

Dans cette motion, les élus s'appuient sur les motivations suivante : à La Rénion, plus de 111.951 foyers bénéficient des APL en 2025, dans un territoire durablement marqué par un niveau de pauvreté et de dépendance aux prestations sociales très supérieur à la moyenne nationale.

D'autant que parmi les locataires bénéficiaires, 23 % disposent de moins de 1.000 euros de revenu mensuel contre 12% au niveau national, que 24% sont allocataires du RSA contre 10% au niveau national, et que les personnes seules, avec ou sans enfant, représentent 79 % d'entre eux.

De plus, parmi les demandeurs de logement, un tiers perçoit le RSA ou des prestations familiales contre 14% au niveau national, et que les moins de 30 ans en représentent 29 %.

Sachant que le revenu mensuel médian à La Réunion (1.383 euros) demeure très inférieur à la moyenne nationale (1.869 euros), les APL permettent de compenser cet écart pour les ménages les plus modestes, alors que le coût des loyers sociaux a progressé d'environ 10% au cours des cinq dernières années et que les charges locatives représentent, en moyenne, 144 euros supplémentaires par mois pour les ménages.

Avec cette mesure, et alors que les bailleurs sociaux appliquent le mécanisme légal de l'indice de référence des loyers pour l'outre-mer, dont la revalorisation annuelle, cumulée au gel des APL, cela réduirait mécaniquement le pouvoir d'achat des locataires.

- Le Département formule plusieurs demandes -

Le élus demandent donc : l'exclusion du Département de La Réunion du périmètre du gel des APL prévu pour 2027 mais également, la mise en œuvre, sur le territoire, du dispositif de Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) déjà appliqué dans l'Hexagone, afin de compenser partiellement le poids des loyers pour les ménages modestes.

Dans l'hypothèse où le gel serait néanmoins maintenu, que toute dépense supplémentaire supportée par le Département au titre de ses dispositifs sociaux, notamment le FSL, fasse l'objet d'une compensation financière intégrale et pérenne de la part de l'État.

Et aux bailleurs sociaux de surseoir à toute hausse systématique des loyers au titre de l'année 2027.

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