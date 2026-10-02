Anciennes cartes d’invalidité : vous avez jusqu'au 31 décembre pour demander une nouvelle carte

Le Département invite toutes les personnes en possession d'anciennes cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées avant 2017, à faire une nouvelle demande, et ce avant le 31 décembre 2026. Elles doivent être remplacées par la Carte Mobilité Inclusion (CMI). (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Vous utilisez encore une ancienne carte d’invalidité, une carte de priorité, une carte de stationnement ou une "carte orange" délivrée avant 2017 ? Ces anciennes cartes ne pourront plus être utilisées à compter du 1er janvier 2027. Elles doivent être remplacées par la Carte Mobilité Inclusion (CMI).

- Comment faire ? -

Un formulaire spécifique a été mis en place pour simplifier la démarche.

Ce formulaire est accessible, ici, sur le site internet du Département de La Réunion.

Une fois votre demande validée, vous recevrez un courrier de confirmation.

L’Imprimerie nationale vous contactera ensuite pour vous demander une photo d’identité, avant l’envoi de votre nouvelle Carte Mobilité Inclusion directement à votre domicile.

Attention : votre dossier doit être complet pour pouvoir être traité.

Le Département insiste : "N’attendez pas le 31 décembre 2026 pour effectuer votre demande. À compter du 1er janvier 2027, seule la Carte Mobilité Inclusion sera valable pour les personnes concernées par la fin de la période transitoire".