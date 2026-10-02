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Ravine des Cabris : trafic dense entre le Tampon et Saint-Pierre après un accident, le véhicule impliqué n'est plus sur place

  • Publié le 2 octobre 2026 à 13:25
  • Actualisé le 2 octobre 2026 à 13:34
illustration accident

Un accident a eu lieu aux alentours de 11h à la Ravine des Cabris. Depuis la circulation est dense entre le Tampon et Saint-Pierre, le véhicule accidenté n'est plus sur place et toutes les voies de circulation sont désormais accessibles, les bouchons prennent du temps à se résorber. À 13h20, les automobilistes venant du Tampon doivent encore faire preuve de patience pour traverser la zone Boulevard Bank et sortir de Saint-Pierre. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Inforoute, Accident, Saint-Pierre

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