Ravine des Cabris : trafic dense entre le Tampon et Saint-Pierre après un accident, le véhicule impliqué n'est plus sur place

Un accident a eu lieu aux alentours de 11h à la Ravine des Cabris. Depuis la circulation est dense entre le Tampon et Saint-Pierre, le véhicule accidenté n'est plus sur place et toutes les voies de circulation sont désormais accessibles, les bouchons prennent du temps à se résorber. À 13h20, les automobilistes venant du Tampon doivent encore faire preuve de patience pour traverser la zone Boulevard Bank et sortir de Saint-Pierre. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)