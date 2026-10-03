Sainte-Marie : entre sensibilisation et accompagnement, la ville agit au plus près des personnes touchées par le cancer

Ce vendredi 2 octobre 2026, dans le cadre de sa politique de santé et d'accompagnement des publics vulnérables, le CCAS de Sainte-Marie a conclu une convention de partenariat avec RUN Odysséa. Cette convention s'inscrit notamment dans les orientations du Contrat Local de Santé et vise à renforcer l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, accompagner les personnes pendant et après la maladie mais aussi soutenir leurs proches aidants. (Photo : ville de Sainte-Marie)

Autres objectifs de cette convention : favoriser le bien-être, l'autonomie, la vie sociale et la qualité de vie, rapprocher les dispositifs d'accompagnement des habitants. Le partenariat prévoit notamment des ateliers collectifs autour de la socioesthétique, de l'art-thérapie, des groupes de parole, de l'alimentation et de la nutrition ainsi que de l'activité physique adaptée.

L'action engagée avec RUN Odysséa s'inscrit dans une orientation plus large : rapprocher les politiques publiques des habitants et lutter contre les freins qui peuvent empêcher l'accès à l'accompagnement, à la prévention ou aux droits. Un financement a été mobilisé dans le cadre du Contrat Local de Santé.

Il peut notamment contribuer au financement des ateliers et, lorsque cela s'avère nécessaire, à la prise en charge d'un transport adapté afin de limiter les difficultés liées à la mobilité des participants. Cette démarche rejoint l'un des principes du Contrat Local de Santé de Sainte-Marie : réduire les inégalités d'accès à la prévention et aux soins et mieux adapter les politiques de santé aux réalités du territoire.

- Une philosophie : "aller vers" pour développer une action sociale et de prévention dans les quartiers -

Informer, prévenir, accompagner et rompre l'isolement constituent ainsi les quatre dimensions de cette démarche.

Dans un communiqué, Céline Sitouze, maire de la ville explique : "Depuis le début de la mandature, la ville de Sainte-Marie a souhaité renforcer une politique de proximité attentive aux personnes les plus vulnérables et aux réalités vécues dans chacun de nos quartiers".

"Cette ambition concerne naturellement la santé. Si une commune ne se substitue ni aux professionnels de santé ni aux institutions compétentes en matière de soins, elle peut agir à son niveau : prévenir, informer, accompagner, faciliter l'accès aux dispositifs existants et, surtout, aller vers celles et ceux qui en ont besoin".

C'est le sens que nous souhaitons donner à la mobilisation de Sainte-Marie pour Octobre Rose 2026. Notre volonté est de dépasser la seule dimension symbolique de cette mobilisation pour développer, avec nos partenaires, des actions concrètes et de proximité en direction des personnes touchées par le cancer et de leurs proches aidants.

Le partenariat conclu entre le CCAS de Sainte-Marie et RUN ODYSSÉA constitue une première traduction de cette ambition. À travers des ateliers organisés directement sur notre territoire, au Centre Social de La Rivière des Pluies, nous voulons rapprocher l'accompagnement des habitants et proposer des moments consacrés au bien-être, à l'écoute, au lien social et à la qualité de vie.

Cette démarche correspond à la conception de l'action sociale que nous portons : une action publique qui ne se contente pas d'attendre que les habitants viennent à elle, mais qui va vers eux et construit des réponses adaptées à leurs besoins.

Octobre Rose constitue donc un temps fort de sensibilisation, mais également le point de départ visible d'une dynamique que nous souhaitons inscrire dans la durée.

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