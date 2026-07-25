Gay pride à Berlin: un mort et environ 15 blessés, percutés par un véhicule

Un véhicule utilitaire a percuté la foule en marge de la gay pride de Berlin samedi soir, faisant un mort et une quinzaine de blessés "dont certains graves", selon la police, le maire de la capitale dénonçant une "attaque contre notre société libre".

Selon le porte-parole de la police Florian Nath, le véhicule a été abandonné sur place, dans le parc Tiergarten, secteur boisé de la capitale où se termine le défilé, et à partir duquel le ou les occupants sont recherchés, selon la police.Plus tôt, la police a expliqué présumer "qu'un véhicule a pénétré dans le parc Tiergarten, a percuté plusieurs personnes et les a blessées".La fin des festivités de la gay pride, mêlant concerts et stands de fête foraine, a été annulée, les organisateurs demandant aux participants de "rentrer chez (eux)".Sur place, un journaliste de l'AFP a observé la zone en cours d'évacuation. Via des hauts parleurs, les autorités demandaient aux fêtards de partir par le nord.Déguisés pour certains, les participants s'éloignaient de la zone boisée calmement, parfois en riant.Des dizaines de camions de secours, pompiers ou de police étaient visibles et une tente a été dressée au milieu de l'axe routier.Des policiers patrouillaient au milieu de l'immense parc, a aussi constaté l'AFP.L'incident s'et produit peu avant 22h, à une heure où une grande partie des participants avaient déjà quitté le secteur.- Populaire CSD -"Après une Marche des fiertés pacifique et haute en couleurs, le rassemblement pour un Berlin tolérant et pacifique a été pris pour cible de la manière la plus brutale qui soit. Berlin est la ville de la liberté – et notre liberté a été attaquée aujourd'hui de la façon la plus terrible", a déclaré sur X le maire de Berlin, Kai Wegner, qui s'est rendu sur les lieux.Des centaines de milliers de personnes ont participé à la marche des fiertés, appelée Christopher Street Day (CSD) en Allemagne, de la capitale allemande connue pour la richesse de sa vie nocturne et de sa scène queer.C'est l'un des plus grands défilés du genre en Europe, un rendez-vous populaire qui rassemble au-delà de la communauté LGBT et incite de nombreuses organisations et entreprises à s'y montrer.La fin du défilé se faisait sur la rue du 17-Juin, une longue artère qui traverse le Tiergarten jusqu'à la Porte de Brandebourg où des concerts se sont tenus depuis vendredi.Poumon vert pour la métropole, le bois est aussi un incontournable pour les touristes, avec notamment le Reichstag, la Colonne de la victoire et le zoo situés à ses extrémités.En février 2025, à l'avant-veille des élections législatives, un touriste espagnol avait été poignardé au Mémorial de l'Holocauste situé tout près de là.Un jeune Syrien a été condamné début mars à 13 ans de prison pour cette attaque à motivation islamiste qui, parmi d'autres commises par des étrangers, a alimenté l'essor de l'extrême droite allemande.A l'extrémité sud du Tiergarten, en décembre 2016, un Tunisien avait tué 12 personnes en fonçant à bord d'un camion sur un marché de Noël, là aussi une attaque à motivation islamiste.