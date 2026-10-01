Gazole : nouveau record du prix moyen à la pompe dans l'UE

Le prix à la pompe du gazole dans l'Union européenne a atteint un nouveau sommet historique avec une moyenne hebdomadaire de 2,24 euros le litre, en hausse d'un centime par rapport au record de la semaine précédente, selon une compilation des données nationales publiées jeudi par la Commission européenne.

Des records de prix moyen ont été battus dans douze des 27 pays membres dont la Belgique, l'Italie, la Roumanie et la Pologne, d'après une analyse AFP des données transmises hebdomadairement à Bruxelles par les autorités nationales depuis 2005.

Ces données reflètent les prix affichés par les stations-service, tantôt en début de semaine ou en fin de semaine précédente selon les pays.

Le prix du litre de gazole, principal carburant du transport routier de marchandises et des machines agricoles, dépassait 2,50 euros au Danemark, aux Pays-Bas et en Finlande, et atteignait 2,44 en Allemagne.

En Belgique, qui a battu son record, le litre s'affichait en moyenne à 2,43 euros lundi, contre 2,39 la semaine précédente. En Italie, il a grimpé de sept centimes, à 2,35 euros.

Les stations-service françaises - hors Outre-mer et Corse - affichaient vendredi le litre de gazole à 2,37 euros en moyenne, en très légère baisse sur une semaine.

Ces données, issues du bulletin pétrolier de la Commission, incluent les taxes, qui varient entre les pays et représentent en moyenne 40% du prix payé à la pompe dans le bloc, mais ne tiennent pas compte des aides ciblées, comme celle pour les grands rouleurs en France.

La moyenne agrégée au niveau des 27 est pondérée en fonction de la consommation de carburants de chacun des États membres en 2024. Elle était de 1,59 euro le litre en février, avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Depuis fin février, les prix des carburants sont poussés à la hausse par le blocage du détroit d'Ormuz, où transitaient habituellement environ 20% des hydrocarbures mondiaux, et ultérieurement par le blocus des exportations saoudiennes en mer Rouge par les Houthis et les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.

AFP