Géricault, de Vinci, Michel-Ange… Les pompiers de Chambéry se mettent en scène pour leur calendrier

Les pompiers de Chambéry ont décidé d’innover pour leur calendrier 2026 et ont repris des tableaux célèbres pour y inclure leur spécialité.

Intitulé sobrement "L’art d’être pompier", on y retrouve, au fil des mois, les pompiers chambériens intégrés dans "Le Radeau de la méduse" de Théodore Géricault, ou encore des hommes du feu dans "l’Homme de Vitruve" de Léonard de Vinci.

"Toutes les œuvres ne s’y prêtaient pas", confie le sergent-chef Griffon. "On a cherché des œuvres que tout le monde connaît sans connaître, pour que toute la population s’y retrouve."

Une fois les tableaux choisis, il a fallu imaginer comment mettre en scène les volontaires. Ils ont bénéficié de l’aide du photographe Tom Gullmann, et de Baptiste Tardy au photomontage, pour prendre vie dans les peintures.

Depuis une dizaine d’années, les sapeurs-pompiers tentent de trouver des idées originales pour leur calendrier.

