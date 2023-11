Glaciers, climat et pauvreté: Macron poursuit son Forum pour la paix

Après une conférence humanitaire consacrée à Gaza qui a permis d'engranger de nouvelles aides, Emmanuel Macron poursuit vendredi la tenue de son Forum de Paris sur la paix, avec des discussions sur le financement de la lutte contre la pauvreté et le réchauffement climatique.

Un point d'étape est prévu vendredi matin à propos du "Pacte de Paris pour les peuples et la planète", lancé en juin pour favoriser un "choc de financement" permettant de lutter simultanément contre le réchauffement et la pauvreté.

Ce Forum de Paris sur la paix réunit une vingtaine de chefs d'Etat et de gouvernement et de nombreux ministres et dirigeants de grandes institutions internationales.

L'idée est de réorienter la finance mondiale au service du climat.

En juin, lors d'une première réunion à Paris, Emmanuel Macron avait fait état d'un "consensus complet" pour "réformer en profondeur" le système financier mondial.

Parallèlement, le "One Planet - Polar Summit" sera clôturé à la mi-journée par le président français avec le Premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre. Il doit lancer un "appel de Paris sur les pôles et les glaciers" face à "l'effondrement" de "toutes les surfaces gelées".

Réunis en préambule de cette initiative franco-norvégienne, des chercheurs et des scientifiques internationaux avaient plaidé mercredi pour un meilleur financement de la recherche polaire face à l'érosion accélérée des glaciers et des pôles.

Mais ce grand forum aux multiples facettes a été rattrapé par la multiplication des conflits dans le monde, et singulièrement par la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par les massacres perpétrés le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien au pouvoir à Gaza.

Les pays qui ont participé à la "conférence humanitaire" sur Gaza organisée jeudi à Paris ont annoncé de nouveaux engagements d'aide dépassant un milliard d'euros depuis le début de la guerre.

En riposte à l'attaque du Hamas, Israël pilonne sans relâche la bande de Gaza et y mène des opérations militaires terrestres, ce qui crée une situation humanitaire catastrophique, selon l'ONU.

"Les chiffres des engagements pris lors de la conférence sont encore en train d'être consolidés mais il est certain que le milliard d'euros sera dépassé", a dit l'Elysée jeudi soir.

Une grande partie de cette aide servira à répondre aux besoins de l'ONU pour aider la population de Gaza et de Cisjordanie, estimés à 1,2 milliard de dollars jusqu'à fin 2023.



AFP