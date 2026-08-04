Grèce: les pompiers toujours à la lutte contre les flammes au nord-ouest d'Athènes

Les pompiers grecs ont continué toute la nuit de lundi à mardi à lutter contre l'incendie qui fait rage depuis vendredi dans le nord-ouest d'Athènes, en tentant de maintenir "la situation sous contrôle", a-t-on appris auprès de leur porte-parole.

"Nous sommes sur le terrain pour le cinquième jour consécutif face à ce feu très difficile", a déclaré mardi matin Yannis Artopios sur la chaîne Ertnews."Aujourd'hui, près d'une trentaine d'engins aériens seront déployés dans la zone" pour lutter contre les feux sur les hauteurs des montagnes surplombant cette partie du golfe de Corinthe, à environ 50 km au nord-ouest de la capitale."C'est une zone très étendue et un nouveau foyer peut se déclarer à tout moment. Nous voulons maintenir la situation sous contrôle", a expliqué le porte-parole des pompiers."De vastes zones touchées par l'incendie comptent encore des foyers actifs ou des braises qui nécessitent une surveillance constante, car une forte rafale de vent peut suffire à déclencher de nouveaux foyers", a souligné M. Artopios.A la faveur d'une baisse des fortes rafales de vent lundi, les avions bombardiers d'eau ont pu entrer en action et aider à reprendre le contrôle d'une situation alarmante.Si lundi matin a vu une légère amélioration, plusieurs reprises de feux ont néanmoins été signalées dans la journée et un appel à évacuer a été lancé dans au moins trois petites localités au nord de la ville industrielle de Megara.Selon Ertnews, faisant le bilan de la nuit, la situation s'est "améliorée" ces dernières heures, et "dès les premières lueurs du jour, les largages par des moyens aériens, notamment des hélicoptères, ont repris, profitant de conditions météorologiques plus favorables".- Trois points critiques -Toujours selon Ertnews, "l’essentiel des opérations se concentre sur trois points critiques : dans la partie sud en direction de Louba, au sud-est en direction du monastère de Panachrantou et au nord-est en direction d’Agia Paraskevi et d’Agios Nektarios, où les forces terrestres ont opéré sans relâche toute la nuit afin de circonscrire les foyers actifs et d’empêcher de nouvelles reprise du feu"."L'absence de vent, l'humidité accrue provenant de la mer et la baisse des températures pendant la nuit ont joué un rôle déterminant dans l'amélioration de la situation", d'après le même média.Ces conditions ont limité la progression du feu et permis aux forces terrestres de maîtriser un grand nombre de foyers dispersés avant le début des opérations aériennes mardi matin, notamment une reprise de feu vers 3H00 du matin qui menaçait de se propager vers une zone habitée.Dans plusieurs zones de forêt touchées par l'incendie, des troncs d'arbres continuent de se consumer, suscitant l'inquiétude. Des équipes à pied de pompiers poursuivent leurs interventions au cœur de ces forêts, en éteignant un à un ces petits foyers.Des effectifs de police sont toujours déployés dans toute cette partie occidentale de la région de l'Attique pour en réguler les accès, tandis que des bus des pompiers et des forces armées se tiennent prêts à évacuer les civils si nécessaire.Le risque de départ de feux reste mardi "très élevé", classé niveau 4 sur une échelle en comprenant cinq, a prévenu la Protection civile, alors que des températures de 37 degrés Celsius, légèrement au dessus de la normale, sont attendues d'ici mercredi.