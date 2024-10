Grenoble: des tirs en l'air en plein marché

Des coups de feu ont été tirés en l'air samedi en milieu de matinée sur un marché à Grenoble, sans faire de blessés, a indiqué le parquet, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

Les tirs ont retenti vers 10 heures sur le marché de Saint-Bruno à la hauteur d'un bar PMU, où plusieurs clients étaient attablés et alors que le marché était bondé, selon le quotidien régional."Les tirs en l'air ce matin sur le marché de Saint-Bruno sont vraisemblablement liés à l'opération anti-trafiquants de stupéfiants menée ces derniers jours", a déclaré le procureur Eric Vaillant dans un message à la presse.Sept personnes ont été interpellées lors de cette opération, dont quatre placées en détention, les autres sous contrôle judiciaire.Les policiers ont également saisi de la drogue et une centaine de munitions de différents calibres."Ce type d'opération et les incarcérations qui s'ensuivent déstabilisent les organisations sur les points de deal et attisent les convoitises des concurrents", a ajouté le procureur.La métropole alpine connaît depuis le début de l'année un regain de tension. Une vingtaine d'épisodes de violence par arme à feu ont été recensés sur le territoire et les autorités n'hésitent plus à parler de "guerre des gangs".Jeudi en fin de matinée, un fourgon blindé de transport de fonds a été attaqué en plein centre ville par des hommes armés de kalachnikov, qui n'ont pas fait de blessés. Les braqueurs sont partis les mains vides et sont toujours en cavale.Les trois convoyeurs venaient de charger sept millions d'euros de la Banque de France dans leur fourgon. Ils ont fait feu pour répliquer à l'attaque, avant de fuir avec leur fourgon jusqu'à une gendarmerie.Début septembre, un employé municipal de 49 ans a été tué par balle en tentant d'empêcher de fuir un homme, connu pour violence et trafic de stupéfiants, qui avait causé un accident de la circulation.Sa mort a suscité une immense émotion et une marche blanche en son hommage avait réuni un millier de personnes.