Guerre au Moyen-Orient : les conséquences économiques mondiales

Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 05H30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 18e jour.

Le pétrole rebondit en débuts d'échanges en Asie

Les prix du pétrole sont repartis en hausse mardi, toujours suspendus aux développements du conflit au Moyen-Orient et aux perturbations de l'offre en dépit du déblocage des stocks stratégiques par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Vers 05H30 GMT, le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence américaine, gagnait 2,24% à 95,59 dollars, après avoir chuté de 5,28% la veille. Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, rebondissait lui de 2,64% à 102,86 dollars. Il avait lâché lundi 2,84%.

De fait la situation reste incertaine dans le détroit d'Ormuz, et les tensions vives. Lundi, le président américain Donald Trump a répété son appel aux pays dépendant du pétrole du Golfe à Ormuz, reprochant à certains de ne "pas vouloir s'impliquer".

L'Australie relève son taux directeur, invoquant les carburants renchéris

La Banque centrale australienne a relevé mardi son taux directeur de 25 points de base, invoquant la "forte hausse des prix des carburants" provoquée par la guerre au Moyen-Orient, qui risque d'alimenter les tensions inflationnistes.

La Banque de réserve d'Australie (RBA) est l'une des premières grandes banques centrales à relever ses taux en réponse au conflit et à la flambée des prix énergétiques, portant son taux directeur à 4,10%.

Aux Philippines, hausses de tarifs et aides publiques accrues

Des centaines de conducteurs de tricycles, incontournables pour le transport quotidien des Philippins, font la queue mardi à Manille pour recevoir des aides destinées à les soulager temporairement de la flambée des prix du carburant, qui a poussé l'archipel à chercher des solutions à court terme.

Les autorités ont annoncé mardi une série de hausses de tarifs sur l'ensemble des transports locaux. Ces augmentations épargnent toutefois les centaines de milliers de conducteurs de tricycles du pays, dont les véhicules -petite moto assortie d'un sidecar- sont les seuls à pouvoir circuler dans les ruelles étroites.

Le Sénat philippin devrait se prononcer mardi pour accorder au président Ferdinand Marcos, présent lors de la distribution des aides, le pouvoir de suspendre ou de réduire temporairement les droits d'accise sur le pétrole.

Incendie sur un champ pétrolier émirati

Une attaque de drone a provoqué lundi un incendie sur un important champ pétrolier des Émirats arabes unis, ont indiqué les autorités.

Aucun blessé n'est à déplorer. Ce champ pétrolier a une capacité de production d'environ 70.000 barils de pétrole brut par jour selon la compagnie pétrolière nationale.

Irak: un champ pétrolier à nouveau attaqué

Une attaque de drones a de nouveau visé lundi soir un des principaux champs d'hydrocarbures du sud de l'Irak déjà à l'arrêt, ont annoncé des responsables de sécurité et du ministère du Pétrole.

Le champ de Majnoon, déjà pris pour cible vendredi et situé dans la province de Bassora, "a été visé par deux drones, l'un d'eux s'est écrasé contre un pylône de télécommunications", a indiqué à l'AFP le porte-parole du ministère du Pétrole, Saheb Bazoun, en assurant que l'attaque n'avait pas fait de dégâts.

L'UE pas prête à réorienter sa mission maritime Aspides vers le détroit d'Ormuz

Les chefs de la diplomatie de l'Union européenne, réunis à Bruxelles, ont écarté l'idée d'envoyer dans le détroit d'Ormuz la mission européenne de protection du trafic maritime, Aspides, a indiqué la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.

"Personne ne veut participer activement à cette guerre", a-t-elle déclaré devant la presse, à l'issue de cette réunion.



AFP