Guerre au Moyen-Orient : les derniers développements

Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, qui entre vendredi dans son septième jour:<br><br>Une série d'environ huit explosions a été entendue vendredi matin à Tel-Aviv, la grande ville du centre d'Israël, après une alerte aux missiles iraniens, ont rapporté des journalistes de l'AFP.

L'aviation israélienne a indiqué avoir "mené une vague de frappes à grande échelle" visant "des centres de commandement" du Hezbollah, mouvement allié de l'Iran, et "des immeubles de plusieurs étages qui abritaient des sites terroristes" dans la capitale libanaise.

Dans la soirée, la banlieue sud de Beyrouth a été touchée par plusieurs frappes, a constaté l'AFP. Le bilan des frappes israéliennes au Liban s'est alourdi à 123 morts et 683 blessés depuis lundi, ont annoncé jeudi soir les autorités libanaises.



Les habitants de Dubaï ont reçu vendredi sur leur téléphone portable une alerte du ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis les exhortant à se mettre à l'abri en raison de "menaces potentielles de missiles", ont constaté des correspondants de l'AFP.



Le pétrole reprenait son souffle vendredi en Asie après s'être encore envolé la veille face au blocage du détroit d'Ormuz. Les Bourses se sont stabilisées au terme d'une semaine de montagnes russes suspendue aux inquiétudes géopolitiques.



La France va reprendre les vols de rapatriement de Français des Emirats arabes unis "dans les meilleures conditions de sécurité" possibles. Jeudi soir, un avion d'Air France affrété par les autorités pour rapatrier des Français depuis les Emirats arabes unis avait été contraint de faire demi-tour en raison de tirs de missiles dans la zone.



L'Arabie saoudite a détruit trois drones à l'est de la capitale Ryad vendredi, selon le ministère saoudien de la Défense. Plus tôt vendredi, les autorités saoudiennes avaient annoncé l'interception de trois missiles qui se dirigeaient vers la base aérienne du prince Sultan, qui abrite des militaires américains à proximité de Ryad.

Un peu plus tôt, le Qatar avait affirmé avoir intercepté une attaque de drone visant la base américaine d'Al-Udeid, la plus grande installation militaire des Etats-Unis au Moyen-Orient.



Un envoi de troupes au sol en Iran représenterait une "perte de temps", a estimé jeudi soir le président américain Donald Trump auprès de la chaîne NBC News, jugeant que l'Iran avait déjà "tout perdu".



Plusieurs personnes ont été tuées jeudi soir dans une attaque de missiles contre la ville de Chiraz, dans le sud de l'Iran, a indiqué l'agence de presse officielle Irna, dans une rare évocation de victimes en province.



La télévision publique iranienne Irib a fait état de "plusieurs explosions" dans l'ouest et l'est de Téhéran, après que l'armée israélienne a annoncé une vague de frappes "à grande échelle contre l'infrastructure du régime terroriste iranien à Téhéran".



Le Hezbollah libanais a revendiqué des tirs d'artillerie et de roquettes vers des positions de l'armée israélienne près de la frontière. Il avait auparavant appelé à évacuer les localités israéliennes situées "à moins de cinq kilomètres" de la frontière.

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont également annoncé avoir tiré des missiles et des drones en direction de Tel-Aviv, en Israël.



Les autorités du Bahreïn ont dit que des frappes iraniennes avaient touché un hôtel et deux bâtiments résidentiels, causant des dommages matériels mais pas de mort.



Les Etats-Unis ont coulé "plus de 30" navires iraniens depuis le début de leur opération conjointe avec Israël contre l'Iran, a annoncé le chef du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les forces américaines ont notamment frappé un navire "porte-drones iranien" dans les dernières heures, qui est "actuellement "en feu", a-t-il ajouté.



Le chef des rebelles houthis du Yémen, pro-iraniens, a déclaré que son groupe avait "le doigt sur la gâchette" et est prêt à frapper "à tout moment si les développements l'exigent", lors d'un discours télévisé.



Le chef d'état-major israélien a annoncé la "phase suivante" des opérations militaires israéliennes en Iran, promettant d'"autres surprises" à venir contre la République islamique.



Téhéran se tient "prêt" à l'éventualité d'une invasion terrestre, a déclaré jeudi le chef de la diplomatie iranienne, assurant qu'une telle opération serait un "désastre" pour les ennemis de la République islamique. L'Iran ne demande par ailleurs ni "cessez-le-feu" ni "négociations" avec les Etats-Unis, a-t-il dit.



Donald Trump a dit jeudi qu'il "devait être impliqué" dans le choix du successeur du guide suprême iranien, Ali Khamenei, et a fait savoir qu'il n'accepterait pas que son fils Mojtaba Khamenei prenne la relève, dans un entretien avec le site Axios.

AFP