Ukraine : Emmanuel Macron tiendra une nouvelle réunion "avec plusieurs États européens et non européens"

Emmanuel a réuni lundi une dizaine de dirigeants de pays-clés européens, de l'Union européenne et de l'Otan à Paris. Mercredi, il va organiser une nouvelle rencontre avec "plusieurs États européens et non européens", avec l'objectif de s'être entretenu avec l'ensemble des Vingt-Sept d'ici la fin de la semaine, a-t-il annoncé dans un entretien à plusieurs quotidiens régionaux, dont Le Parisien, La Provence ou Sud Ouest, mardi 18 février. L'Elysée n'a pas précisé à ce stade les contours et les participants à cette nouvelle réunion.

Donald Trump "peut réamorcer un dialogue utile" avec le président russe Vladimir Poutine, a par ailleurs estimé le chef de l'Etat français dans cet entretien.

"Il recrée de l'ambiguïté stratégique pour le président Poutine" en employant "des mots très fermes" et en créant "de l'incertitude" qui "peut aider à faire pression", a-t-il ajouté, assurant être lui-même prêt à parler à son homologue russe "au moment où ce sera opportun dans le cycle des négociations à venir".

"La préoccupation de tous, c'est qu'un simple cessez-le-feu en Ukraine ne résoudrait en rien le conflit mais c'est bien une paix pleine et entière avec des conditions de sécurité, des conditions de la stabilité sociale, économique et politique de l'Ukraine dans la durée qui seules permettront de le régler", a ajouté Emmanuel Macron.

AFP