Une première Française testée positive, son état s'est dégradé dans la nuit, 22 cas contacts recensés

Une passagère française, rapatriée du bateau de croisière MV Hondius, a été testée positif à l'hantavirus, a annoncé lundi la ministre de la Santé Stéphanie Rist, faisant également état de 22 cas contacts identifiés.

La personne malade fait partie des cinq Français rapatriés et placés à l'isolement à Paris. "Cette personne était sur le bateau de croisière, elle est revenue dimanche, son état s'est malheureusement dégradé dans la nuit" a décalré Stéphanie Rist sur Frande Inter.

🔴 Hantavirus: la porte-parole du gouvernement annonce qu'une Française a été testée positive pic.twitter.com/nfVPjnNLkB

La patiente est prise en charge dans "un hôpital spécialisé en maladies infectieuses, avec toute une technique dans les chambres qui est très protectrice pour éviter évidemment que le virus se propage", a détaillé la ministre de la Santé.

Les quatre autres Français rapatriés dimanche par avion "sont négatifs aujourd'hui" à l'hantavirus, "ils sont à l'hôpital jusqu'à nouvel ordre, au minimum 15 jours, puis nous réévaluerons", a indiqué Stéphanie Rist.

- "Durcir les isolements" -

"Des contrôles vont se refaire" pour vérifier qu'ils ne deviennent pas positifs à l'hantavirus. "Le décret pris par le Premier ministre dimanche soir nous permet de durcir ces isolements", précise Stéphanie Rist.

Pour rappel, les premières évacuations des quelque 150 passagers et membres d'équipage du MV Hondius ont débuté dimanche matin dans le sud de Tenerife, île de l'Océan Atlantique.

A la fin de la journée de dimanche, "plus de 90 personnes, des passagers et des membres d'équipage, ont été évacués" du Hondius, a annoncé le secrétaire d'Etat espagnol à la Santé, Javier Padilla.

Les vols de rapatriement étaient annoncés en direction des Pays-Bas, du Canada, de la Turquie, du Royaume-Uni, d'Irlande et des Etats-Unis, le dernier vol étant prévu lundi en direction de l'Australie.

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- Souche rare -

Tous les occupants du MV Hondius, parti le 1er avril d'Ushuaïa en Argentine, sont considérés comme des "contacts à haut risque" et devront faire l'objet d'une surveillance pendant 42 jours, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'OMS recense six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin, ni traitement.

Elle considère que la situation actuelle n'est pas comparable à celle du début de l'épidémie de Covid-19 en 2020, même si la crise a suscité une inquiétude mondiale.

L'hantavirus se transmet généralement à partir de rongeurs infectés, le plus souvent par l'intermédiaire de leur urine, de leurs excréments et de leur salive.

Mais des experts ont confirmé que la variante du virus détectée à bord du navire, l'hantavirus Andes, était une souche rare qui peut se transmettre d'homme à homme avec un délai d'incubation pouvant aller jusqu'à six semaines.

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