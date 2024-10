Harris tente la carte de l'âge et de la santé contre Trump

La Maison Blanche a publié samedi un rapport médical concluant que Kamala Harris possède à 59 ans "la résistance physique et mentale nécessaire pour remplir les devoirs de la présidence" des Etats-Unis, dans une volonté de braquer les projecteurs sur les presque 20 années d'écart d'âge avec son rival Donald Trump.

Le rapport, extrêmement détaillé, a été publié "avec l'accord" de la candidate démocrate à la présidentielle du 5 novembre, qui espère alimenter un débat sur les facultés de l'ex-président.Selon son médecin, le dernier examen médical de la vice-présidente daté d'avril ne signale rien "sortant de l'ordinaire" et celle-ci bénéficie d'une "excellente santé".L'équipe de campagne de Donald Trump a réagi en affirmant que la forme du candidat républicain n'avait rien à envier à celle de la démocrate et, qu'au contraire, celle-ci avait été "incapable de garder le rythme avec les exigences d'une campagne" électorale.Les questions sur l'âge, la robustesse et l'acuité mentale de Joe Biden ont dominé sa campagne, jusqu'à ce que le président démocrate âgé de 81 ans jette l'éponge en juillet après un débat calamiteux face à son prédécesseur républicain à la Maison Blanche (2017-2021).La question est depuis rarement abordée dans les médias et n'a pas d'influence notable sur les sondages, toujours aussi serrés, en dépit de la forte différence d'âge entre Kamala Harris et Donald Trump, et de la tendance toujours plus prononcée de ce dernier aux digressions et discours décousus.- "Confus" -La vice-présidente voudrait donc remettre le sujet au goût du jour, à son avantage.Son équipe de campagne a lu avec attention de récents articles du New York Times.L'un souligne que le milliardaire, déjà très critiqué par ses adversaires pour n'avoir pas été transparent sur sa santé quand il était président, n'a pas publié de bilan médical récent.L'autre article du quotidien américain analyse ses récents discours, concluant qu'ils sont toujours plus "longs", "confus", "vulgaires" et "obsédés par le passé".Au cours de l'année passée, Donald Trump a confondu le nom de plusieurs villes et dirigeants, alerté sur le fait que le monde se dirigeait vers une seconde, et non troisième, Guerre mondiale et s'est lancé dans de nombreuses tirades au sens obscur.En réponse à la publication du bilan de santé de Kamala Harris, Steven Cheung, directeur de la communication de la campagne de Donald Trump, a accusé la démocrate d'avoir un calendrier de campagne "beaucoup plus léger" que celui du républicain, car affirme-t-il, elle ne possède pas "l'endurance du président Trump".Le porte-parole indique que le candidat républicain a déjà publié de son plein gré plusieurs rapports de médecins qui "concluent tous à la parfaite et excellente santé" de Donald Trump pour être président, et renvoie vers trois lettres sur ce sujet.- Présence physique -Deux de ces lettres ont été écrites en juillet par l'élu républicain au Congrès Ronny Jackson, ancien médecin de Donald Trump à la Maison Blanche, qui déclare l'avoir ausculté dans la foulée de la tentative d'assassinat contre l'ex-président en Pennsylvanie.La dernière, datée de novembre 2023, provient du médecin personnel de Donald Trump indiquant que ses examens physiques étaient dans la norme et ses examens cognitifs "exceptionnels".L'ancien président, à la présence physique indéniable, a un rythme très soutenu de voyages et de meetings. Mais il ne montre pas de fatigue comparable à celle qui marquait souvent la démarche, les traits et l'élocution de Joe Biden.Et selon les sondages, son âge n'est pas un sujet important pour une grande partie des électeurs.Une enquête d'opinion Gallup publiée le 10 octobre indique que 41% des électeurs jugent le républicain trop vieux pour être président. Le pourcentage n'a pas beaucoup changé depuis que Kamala Harris est entrée dans la course.Selon Gallup, en juin, ils étaient 37% à dire la même chose, tandis que deux tiers des Américains estimaient alors que Joe Biden était trop âgé pour rester à la Maison Blanche.