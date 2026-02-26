Hillary avant Bill Clinton devant une commission parlementaire pour s'expliquer sur les liens avec Epstein

L'ancienne cheffe de la diplomatie américaine Hillary Clinton témoigne jeudi à huis clos devant une commission parlementaire sur les liens passés entre son mari, l'ex-président Bill Clinton, et le criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Cette commission de la Chambre des représentants dominée par les républicains a déjà entendu le 9 février la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, en visioconférence de la prison où elle purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour exploitation sexuelle.

L'audition avait rapidement tourné court, Ghislaine Maxwell ayant sans surprise invoqué son droit constitutionnel à garder le silence.

Mais elle "est prête à parler complètement et honnêtement si elle obtient une grâce du président Donald Trump", avait déclaré son avocat David Markus, selon une vidéo de son audition parlementaire.

Mme Maxwell serait prête notamment à témoigner du fait que "le président Trump et le président Clinton sont innocents de tout méfait", a assuré son avocat.

Donald Trump et Bill Clinton, tous deux âgés de 79 ans, ont chacun entretenu des liens avec Jeffrey Epstein mais assurent avoir rompu avec lui bien avant sa mort en prison à New York en 2019 et n'avoir pas eu connaissance de ses crimes sexuels.

- "Rien à cacher" -

La déposition de l'ancienne Première dame des Etats-Unis se tiendra à Chappaqua, dans l'Etat de New York (nord-est), où réside le couple. Celle de Bill Clinton est prévue le lendemain au même endroit.

"Nous n'avons rien à cacher", a déclaré Hillary Clinton, 78 ans, à la BBC en février, rappelant que le couple avait demandé à maintes reprises la publication de l'intégralité du dossier Epstein.

Le ministère américain de la Justice a publié le 30 janvier "plus de trois millions de pages" en partie caviardées du dossier Epstein, affirmant que l'administration Trump s'était ainsi acquittée de son obligation, imposée par une loi adoptée en novembre par le Congrès, de faire toute la lumière sur ce dossier politiquement explosif.

Ces documents ne contiennent pas d'élément pouvant aboutir à des poursuites supplémentaires, avait prévenu d'emblée le numéro 2 du ministère, Todd Blanche, ancien avocat personnel de Donald Trump.

Le témoignage des époux Clinton clôt des mois de bataille avec le chef républicain de cette commission, James Comer.

Initialement convoqués en octobre, Bill et Hillary Clinton avaient refusé de se présenter, dénonçant une tentative des républicains de détourner l'attention de la proximité passée entre Jeffrey Epstein et Donald Trump.

Menacé par la commission de poursuites pour entrave au Congrès, le couple a finalement annoncé fin janvier accepter d'être entendu. Tous deux ont exigé en vain des auditions publiques, disant vouloir éviter une instrumentalisation de leurs propos par les républicains.

Bill Clinton, qui a voyagé à plusieurs reprises à bord du jet privé de Jeffrey Epstein et a été photographié de nombreuses fois en sa compagnie, avait affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie.

Quant à Donald Trump, lui aussi apparu à maintes reprises avec Jeffrey Epstein, malgré ses assurances selon lesquelles il n'aurait "jamais pris l'avion d'Epstein", son nom apparaît huit fois sur la liste des passagers de l'appareil entre 1993 et 1996, selon un courriel d'un enquêteur datant de 2020.

Bien que la simple mention du nom d'une personne dans le dossier ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités redoutent les répercussions des révélations sur leurs liens passés avec le criminel sexuel.



