Hong Kong : les audiences pour déterminer la peine de Jimmy Lai ont débuté

Un tribunal de Hong Kong a entamé lundi les débats sur la peine à infliger à l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, reconnu coupable de trois chefs d'accusation liés à la sécurité nationale.

Il risque l'emprisonnement à perpétuité.

Depuis 10H00 (02H00 GMT), les avocats de la défense et les représentants de l'accusation livrent leurs arguments devant trois juges de la Haute Cour de cette région semi-autonome de Chine. Les débats doivent durer quatre jours.

Agé de 78 ans et détenteur d'un passeport britannique, Jimmy Lai est le fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé. Il a été reconnu coupable en décembre d'un chef d'accusation de sédition et de deux chefs d'accusation de collusion avec l'étranger.

Ces deux derniers se basent sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les manifestations prodémocratie, parfois violentes, qui ont secoué Hong Kong en 2019.

Dans leur verdict de 856 pages, les juges avaient écrit que l'ex-magnat "a nourri sa rancoeur et sa haine envers (la Chine) pendant une grande partie de sa vie d'adulte" et qu'il a cherché à "renverser le Parti communiste chinois".

La loi sur la sécurité nationale en vigueur à Hong Kong prévoit que les cas de collusion d'une gravité particulière sont passibles de peines allant de 10 ans de prison à la réclusion à perpétuité.

- Appel de Trump -

Jimmy Lai risque également deux ans de prison pour sédition, en vertu d'une loi héritée de la période coloniale britannique.

Il est emprisonné depuis 2020 et est maintenu à l'isolement "à sa demande" selon les autorités.

Il a plaidé non coupable. La cour n'a pas encore annoncé la date à laquelle sa peine sera prononcée. Il pourra faire appel.

Ces poursuites sont "motivées par des considérations politiques", a affirmé en décembre la ministre britannique des Affaires étrangères Yvette Cooper. Londres a appelé à la libération de Jimmy Lai.

Donald Trump avait déclaré qu'il souhaitait que son homologue chinois Xi Jinping libère M. Lai.

- "Perdu beaucoup de poids" -

Les juges ont ouvert l'audience de lundi en confirmant les plaidoyers de culpabilité de deux coaccusés, Chan Tsz-wah et Li Yu-hin.

Ces deux hommes, ainsi que six responsables du journal Apple Daily, avaient plaidé coupable dans le cadre de la même affaire et attendent également le prononcé de leur peine.

Deux des enfants de Jimmy Lai, Sébastien et Claire, ont affirmé ces derniers mois que leur père diabétique avait "perdu beaucoup de poids" et présentait des signes de détérioration des ongles et des dents.

Le gouvernement de Hong Kong a démenti à plusieurs reprises ces allégations, insistant sur le fait que M. Lai recevait des soins "adéquats et complets" en détention.

Le mois dernier, l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a estimé que la condamnation de Jimmy Lai "sonne comme le glas de la liberté de la presse à Hong Kong".

Au 1er janvier, 385 personnes avaient été arrêtées à Hong Kong pour divers crimes liés à la sécurité nationale et 175 avaient été condamnées, selon des chiffres officiels.

L'an dernier, la police a procédé à près de 70 arrestations liées à la sécurité nationale, soit plus du double de 2024.



