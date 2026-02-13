Il ne se coupe pas les cheveux pendant près de 500 jours, le pari d’un supporter du Manchester United

Frank Ilett, également connu sous le nom de The United Strand, a publié une vidéo le 5 octobre 2024, dans laquelle il se coupait les cheveux pour la dernière fois jusqu'à ce que Manchester United remporte cinq matchs d'affilée. Mais après un nouvelle défaite de son équipe, le rendez-vous chez les coiffeurs devra attendre encore un peu.

Un projet fou que Frank Ilett partage sur les réseaux sociaux depuis octobre 2024 sous le nom de "Theunitedstrand".

Au bout de 365 jours de défi, Ilett a déclaré à BBC Sport que le concept "pas de victoire, pas de coupe" avait initialement été filmé comme un divertissement inoffensif, destiné à "partager la positivité" pendant une période frustrante pour les fans de United.

Frank Ilett compte désormais plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.

Le supporter prévoit de donner ses cheveux à une association caritative qui fabrique des perruques pour enfants atteints de cancer.

