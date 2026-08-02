Incendie en Gironde : situation "stable" dimanche, le feu "n'évolue plus", selon la préfecture

La situation en Gironde, où le mégafeu de forêt est fixé depuis samedi, est "stable" dimanche matin, malgré la persistance de points chauds sur lesquels les pompiers continuent d'intervenir, a indiqué la préfecture.

"La situation reste stable, le feu est contenu dans son périmètre malgré des secteurs actifs persistants sur Lège et Le Porge", deux communes dont les habitants n'ont pas encore pu regagner leurs foyers, a annoncé la préfecture de Gironde dans un point de situation.

Le mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares en dix jours près de Bordeaux, fixé depuis samedi, "n'évolue plus", mais il n'est pas "éteint", a-t-elle rappelé, en précisant que "le niveau de vigilance feux de forêt reste en rouge".

Selon le capitaine Nicolas Braz, officier de communication du SDIS 33, "il y a eu des reprises de feu à la marge dans les foyers encore actifs" durant la nuit de samedi à dimanche.

Les pompiers vont poursuivre dimanche des actions de forestage, ce qui consiste notamment à ouvrir des passages, couper la végétation et créer des pare-feux, ainsi que des actions de traitement des lisières, a-t-il expliqué au téléphone à l'AFP.

Des renforts du Mécanisme européen de protection civile sont attendus dimanche et lundi, avec l'arrivée de sapeurs-pompiers ukrainiens, lituaniens et polynésiens, dont les missions n'ont pas encore été précisées.

Des moyens aériens "conséquents" restent mobilisés, dont dix avions Air Tractor et un avion Dash, pour "poursuivre dans la même dynamique positive", a ajouté l'officier.

Parmi les 224.000 personnes évacuées au plus fort de la crise en Gironde, 208.000 au total ont été autorisées à retourner chez elles.

Un "coordinateur national" rattaché à Matignon va être nommé pour piloter le chantier de reconstruction dans les zones sinistrées par les feux, qui ont brûlé plus de 117.000 hectares de forêt en France depuis le début de l'année, a annoncé le Premier ministre Sébastien Lecornu, dans un entretien à La Tribune Dimanche.



AFP