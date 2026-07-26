Incendies en Europe : les derniers développements

Voici les derniers développements sur le front des incendies en Europe, où les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols sont très secs, une sécheresse accentuée par les canicules exceptionnelles de juin et juillet.

France: 55.000 nouvelles évacuations près de BordeauxLa préfecture de Gironde a ordonné samedi soir 55.000 nouvelles évacuations dans des communes aux abords de Bordeaux "face à la reprise de l'incendie" qui dévaste la région depuis mercredi, a-t-elle annoncé.Avec cette nouvelle opération, le nombre de personnes évacuées en Gironde en raison des feux franchit largement la barre des 200.000.Le chiffre total d'évacuations ordonnées dépasse 300.000 en France et en Espagne.Il est "très probable" qu'il s'agisse de l'opération d'évacuation de civils la plus importante jamais menée en France en temps de paix, a estimé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez.Espagne: évacuation de huit nouvelles communesLes autorités espagnoles ont ordonné samedi soir l'évacuation de huit nouvelles communes près de Tolède, face aux menaces des flammes à l'ouest de Madrid, alors que le ministre de l'Intérieur s'est inquiété d'une "situation complexe"."En raison de l'incendie de forêt, une alerte a été émise pour évacuer les municipalités tolédoises de Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuñogómez et Pelahustán", a indiqué sur X le ministère de l'Intérieur.France: "Les prochaines heures peuvent être difficiles" en Gironde, prévient Lecornu"Les prochaines heures peuvent être difficiles" en Gironde où sévissent de violents incendies, a prévenu samedi soir le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'issue d'une cellule interministérielle de crise, en pointant des prévisions météorologiques qui "redeviennent défavorables".L'incendie en Gironde "sera long à combattre" et "tant que le feu n'est pas fixé, il n'y aura pas de réintégration" des personnes évacuées, prévient de son côté le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez dans un entretien à paraître dimanche dans La Tribune.France: nouvelles poursuites pour mise en danger de la vie d'autruiTrois hommes ont été arrêtés samedi en Gironde, ravagée par un incendie de 32.000 hectares, pour mise en danger de la vie d'autrui, dont deux pour avoir tiré des feux d'artifice, selon le parquet de Bordeaux.France: l'incendie du Var "très actif", 2.000 personnes évacuéesQuelque 2.000 personnes dans le Var étaient toujours évacuées samedi soir en raison de l'incendie de Pontevès, encore très actif après avoir parcouru 4.000 hectares en cinq jours, a annoncé la préfecture.L'île de Corse est aussi en proie depuis plusieurs jours à un incendie que les pompiers peinent à maîtriser en Haute-Corse, où le feu sur le secteur de Corte a parcouru plus de 800 hectares, selon les autorités.France: 3.000 habitants autorisés à rentrer dans des secteurs "stabilisés" à BiscarrosseTrois mille personnes ont été autorisés à réintégrer leurs habitations samedi à partir de 20H00 à Biscarrosse (Landes) dans les secteurs "complètement stabilisés", a annoncé le préfet de Gironde Gilles Clavreul.France: nous "reconstruirons" et "réparerons", assure Macron"Nous reconstruirons, nous réparerons et nous serons présents aussi longtemps qu'il le faudra" après les violents incendies qui frappent actuellement la France, notamment en Gironde et dans les Landes, a assuré samedi Emmanuel Macron sur X."Dans ces heures où les flammes éprouvent durement notre pays, la France révèle ce qu'elle est : un peuple uni, qui se serre les coudes", a encore salué le chef de l'EtatEspagne: un mort près de ValenceUne personne a péri dans un incendie près de Valence, dans l'est de l'Espagne, a annoncé samedi la mairie de la ville de Manises.Cet incendie est distinct de ceux qui font rage à l'ouest de Madrid. Il est désormais sous contrôle, a précisé la mairie sur X.Incendies en France : 1.500 militaires mobilisésUn total de 1.500 militaires seront mobilisés à partir de samedi soir pour "protéger les biens et les personnes" face aux incendies qui font rage en France, a annoncé le ministère des Armées dans un communiqué."1.400 sapeurs-pompiers, 1.500 militaires et 1.700 forces de sécurité intérieure sont désormais engagés pour lutter contre les incendies, protéger les populations et sécuriser les zones évacuées", a plus tard énuméré Sébastien Lecornu sur X.Dernière étape du Tour de France raccourcieLa 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a été raccourcie pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde, ont annoncé samedi les organisateurs et la préfecture de police dans un communiqué conjoint.Le parcours de l'étape est ainsi réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus.Près de 98.000 hectares brûlés en France, un "record historique"Les différents incendies qui sévissent en France ont brûlé près de 98.000 hectares depuis le début de l'année, et ont provoqué l'évacuation de 197.000 personnes dans le Sud-Ouest, a annoncé le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, évoquant un "record historique" de surfaces touchées.burx-lpa/roc