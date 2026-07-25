À la une de ce dimanche : fouilles à Saint-Denis, incendie en Gironde, Bassin Songe, attaque à Berlin, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 26 juillet 2026 : - [Photos] Saint-Denis : sous l'ancien cinéma Ritz, se cachait un bassin historique` - Incendies: situation toujours "critique en Gironde", 55.000 nouvelles évacuations - [Photos-Vidéo] Sainte-Suzanne : Bassin Songe, la porte d'un paradis caché - Un véhicule fonce dans la foule à la gay pride de Berlin: un mort, 16 blessés - Insolite : but sismique, le prank d'un pilote d'avion, une nuit très arrosée pour deux pilotes et agents d'IA pirates - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche en demi-teinte (Photo www.imazpress.com)

Depuis près de deux mois, le chantier de démolition de l'ancien cinéma Ritz et de construction d'une future résidence de prestige, situé rue Juliette Dodu à Saint-Denis est à l'arrêt. Et pour cause, sous le béton, se cachait un bassin historique daté du fin XIXème, début XXème siècle. Vestige d'un ancien hôtel de passage pour les voyageurs.

La lutte s'annonce encore longue et ardue dans la nuit de samedi à dimanche sur le front des incendies en Gironde, où une reprise du feu a entraîné des dizaines de milliers d'évacuations supplémentaires, qui sur l'ensemble du pays dépassent les 200.000 personnes.

Bassin Songe également surnommé l’Arche du Paradis, se situe sur les hauteurs de Sainte-Suzanne, dans l’Est de l’île. L’accès au bassin demande environ une vingtaine de minutes. Comme son nom l’indique, le lieu offre un cadre idyllique, niché dans un écrin de verdure. Un lieu encore méconnu et à l'abri des regards, qu’on vous dévoile à travers ces images que vous offre Imaz Press.

Un véhicule a percuté la foule en marge de la gay pride de Berlin samedi soir, faisant un mort et 16 blessés dont 11 graves, la police évoquant un suspect lié au "milieu islamiste", et le maire de la capitale dénonçant une "attaque contre notre société libre". Dominik Pretz, porte-parole des pompiers berlinois, a fait état de "17 personnes blessées, dont une personne décédée sur les lieux de l'intervention". Le pronostic vital est engagé pour trois des 16 blessés, a-t-il précisé, ajoutant que 30 témoins des événements, sous le choc, ont par ailleurs été pris en charge sur les lieux.

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet 2026, le voici. Il y a l'onde sismique enregistrée en Espagne après le but décisif de la section espagnole en finale de coupe du monde de foot. Visiblement taquin, un pilote d'avion a fait croire à des passagers argentins en plein vol que l’Albiceleste avait remporté la Coupe du monde 2026. Il y a aussi ces deux pilotes de la compagnie aérienne Swiss qui ont été empêchés de prendre les commandes d'un vol au départ de Genève après une nuit arrosée. Il y enfin ce piratage "sans précédent" d'une plateforme d'OpenAI par ses propres agents d'IA.

Pour ce dimanche 26 juillet, le ciel change. Nuages gris et soleil se partagent la journée avec quelques averses passagères sur l'île. Et la houle australe fait son arrivée en cours d'après-midi.