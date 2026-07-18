Indonésie : l'insémination artificielle pour sauver le rhinocéros de Bornéo

Une agence indonésienne de conservation de la faune s'efforce de capturer le dernier rhinocéros de Bornéo connu à l'état sauvage, dans le but de préserver l'espèce grâce à une fécondation in vitro, a indiqué un de ses responsables.

On ne recense plus que deux rhinocéros de Bornéo dans le monde, tous deux des femelles : Pahu, qui vit dans le sanctuaire pour rhinocéros de Kelian en Indonésie et Pari, qui vit à l'état sauvage dans la région de Kutai Kartanegara, sur l'île de Kalimantan (Bornéo).

En danger critique d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), le rhinocéros de Bornéo est une sous-espèce du rhinocéros de Sumatra.

Les autorités estiment que les deux populations sont suffisamment proches pour se reproduire entre elles et préserver une partie du patrimoine génétique de la lignée de Bornéo.

Des spécialistes ont tenté de prélever les ovules de Pahu en vue d'une insémination artificielle, mais comme l'animal est déjà assez âgé (environ 40 ans) et souffre d'autres problèmes de santé, aucun échantillon viable n'a pu être obtenu jusqu'à présent, a indiqué Ari Wibawanto, chef de l'agence de conservation de Kalimantan orientale.

Le dernier espoir repose donc sur Pari qui, selon des caméras de surveillance, semble plus jeune mais gambade en liberté.

Des pièges ont été installés pour capturer l'animal. Une fois capturée, la femelle doit être transportée par voie aérienne vers une installation sécurisée où elle pourra être surveillée avant le début du processus de fécondation in vitro.

Mais le transfert de rhinocéros est une opération risquée qui, par le passé, a viré au désastre en Indonésie.

L'an passé, un rhinocéros de Java est mort peu après une opération de transfert, une première mondiale pour cette espèce, apparemment en raison de problèmes de santé préexistants.

"Nous avons renforcé nos procédures pour nous assurer qu'elles ne provoquent pas de problèmes techniques, de santé ou de comportement, afin que l'animal ne soit pas stressé", a ajouté M. Ari.

Le rhinocéros de Sumatra est plus grand que celui de Kalimantan. "Par conséquent, si l'on tente de le faire se reproduire artificiellement ou par accouplement naturel, il est probable que cela ne se déroule pas correctement", a encore expliqué M. Ari.

Une fois Pari capturée, des ovules seront prélevées sur l'animal. "Puis nous les fécondons avec du sperme de rhinocéros de Sumatra, en dehors de l'utérus", a précisé M. Ari.

En cas de fécondation réussie, les responsables de la conservation auraient recours à une mère porteuse pour garantir une gestation plus sûre.

L'organisme de conservation envisage également un programme de clonage en prélevant des échantillons de peau et de gencives.

Selon l'International Rhino Foundation, il reste moins de 50 individus à l'état sauvage de rhinocéros de Java et de Sumatra, vivant tous en Indonésie.

En 2024, en Allemagne, des scientifiques ont réussi une fécondation in vitro chez un rhinocéros blanc, ravivant ainsi l'espoir qu'une méthode similaire puisse être appliquée à une autre espèce de rhinocéros.

AFP