[Photos-Vidéo] Saint-Benoît : les pluies de ces derniers jours ont permis au Grand Étang de se recharger eau

Complètement à sec il y encore quelques jours, le niveau de Grand Étang commence à remonter grâce aux dernières pluies. Dans l'est de l'île, ce lieu emblématique de Saint-Benoît est depuis plusieurs années victime de la sécheresse, tout comme la flore et la faune qui y habite. Étendue d'eau entourée de paysages verdoyants, ce site est très prisé des randonneurs (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Cascades à sec, étang vidé de son eau… s'il y a quelques jours ce fait - qui n'est plus exceptionnel - était relevé, depuis les derniers jours et les fortes pluies de l'est, le niveau est remonté.

Aux randonneurs, s'offre un étang, peut-être pas encore "grand", mais avec de l'eau, un "ti l'étang" et des cascades qui coulent à flots

Un lac qui parait se vider toujours plus chaque année. "Le niveau n'est pas à zéro mais tous les ans s'est davantage asséché", constate un technicien de l'Office national des forêts (ONF).

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- Plusieurs millimètres de pluie dans l'est -

En début de semaine et jusqu'à encore ce mercredi, plusieurs zones de La Réunion étaient en vigilance fortes pluies et orages. L'est de l'île avait été particulièrement arrosé.

Météo France avait relevé près de 92 millimètres à Saint-Pierre et 108 millimètres à Saint-Joseph.

Ce mauvais temps était lié à une zone dépressionnaire hivernale présente au nord-ouest de l'île.

À voir si le mauvais temps persiste ou si, comme en cette fin de semaine, les éclaircies sont de retour… tant qu'elles n'assèchent pas de nouveau Grand-Étang.

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- La Cirest appelle à la vigilance -

Dans l'est, malgré quelques pluies, la ressource en eau continue de se dégrader, avec une vigilance renforcée sur plusieurs communes.

Les rivières et des nappes souterraines sont à des niveaux historiquement bas.

C'est pourquoi le président de la Cirest, Joé Bédier, appelle à une mobilisation de tous les Réunionnais et soutient une approche harmonisée à l'échelle de l'île, afin que les efforts demandés soient équitablement partagés.

Afin de préserver les nappes et garantir l’eau potable à long terme, la préfecture rappelle les gestes à adopter au quotidien :

• Vérifier les mesures en vigueur dans sa commune via le site VigiEau ou en mairie.

• Adopter les bons réflexes et gestes économes : limiter l’arrosage, prendre des douches plus courtes, éviter le lavage des véhicules hors stations professionnelles.

• Signaler tout gaspillage ou prélèvement suspect à la mairie ou à la préfecture.

• Utiliser des systèmes économes en eau : privilégier le goutte-à-goutte et éviter d’arroser en journée.

Affecté par un été particulièrement sec, il faudra donc encore quelques intempéries pour que l'étang retrouve son niveau normal.

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