Inondations en Chine : 39 morts, habitants et secours s'attellent au nettoyage

Le bilan des inondations dévastatrices dans la région du Guangxi (sud de la Chine) s'est alourdi jeudi à 39 morts et neuf disparus, selon les autorités, avec des habitants lancés pelles à la main dans le nettoyage de leurs logements.

Des intempéries extrêmes, dont des tempêtes, ont frappé ces derniers jours des zones du centre et du sud du pays. Un typhon est également attendu ce week-end sur la côte est, au sud de Shanghai, avec de violentes rafales à la clé.

Dans le Guangxi, où l'essentiel des dégâts est à déplorer, les inondations ont détruit des maisons, emporté des animaux, des voitures, et entraîné la spectaculaire rupture d'un barrage au niveau d'un réservoir près de la commune de Liulan.

Les parois de l'ouvrage s'étaient effondrées, libérant des torrents d'eau boueuse en aval. Le dramatique incident a fait à lui seul au moins 26 morts et sept disparus, soit l'essentiel du bilan humain actuel, ont annoncé les autorités lors d'une conférence de presse.

Des barrages routiers bloquaient jeudi l'accès à Liulan, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des cars remplis de bénévoles et de membres de la milice populaire, une force militaire de réserve composée de civils et mobilisée notamment pour les secours d'urgence, se dirigeaient vers le village.

Des habitants ont indiqué à l'AFP que le barrage de Liulan n'était pas le seul à avoir cédé et qu'un autre, plus petit, près de la ville de Gantang, s'est également effondré.

- "Première fois" -

Beaucoup de ceux qui habitent dans les environs de cette commune n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation, car "jamais auparavant cela n'avait été aussi grave", affirme un homme, M. Huang.

"On n'a reçu aucun avertissement. Si on en avait reçu, on aurait pas eu tellement de pertes", souligne-t-il.

Signe de la gravité des crues : même des biens situés à l'étage de sa maison ont été détruits par les eaux.

"En plusieurs centaines d'années, c'est la première fois que l'eau atteint le premier étage", assure à l'AFP Bi Yunchun, un autre habitant de Gantang.

Mercredi, les eaux s'étaient retirées à Liulan, un village près du barrage effondré, mais rues et maisons restaient recouvertes d'une couche de boue.

Des habitants nettoyaient leurs logements dévastés, certains utilisant même des pelleteuses pour évacuer leurs biens réduits à l'état de débris, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La télévision publique CCTV a diffusé des images de secouristes à bord de bateaux pneumatiques, acheminant aux habitants bouteilles d'eau, pains ou nouilles instantanées, ou encore montant des logements de fortune pour certaines des 130.000 personnes évacuées au total dans le Guangxi.

- Animaux disparus -

Dans le village de Dutian, situé juste à côté du barrage effondré, certaines maisons frappées de plein fouet par le torrent n'ont plus que leurs fondations visibles, mais les habitants avaient pu se mettre à l'abri suite à une alerte des autorités, a indiqué la chaîne.

Des routes restent impraticables dans la commune et quelque 600 habitants, installés en zone non inondable mais coupés du monde, reçoivent vivres et secours par bateaux ou via un ballet de drones assurant des allers-retours entre les deux rives, selon CCTV.

Le chaos provoqué par les inondations dans le Guangxi ne touche pas que les humains.

Un zoo de Guigang, une ville très touchée, a lancé mercredi un appel au public pour retrouver une centaine d'animaux disparus après la destruction de leurs enclos, dont des alpagas, des cochons nains et des zèbres.

Environ 800 à 900 serpents se sont par ailleurs échappés lundi matin après qu'une ferme d'élevage a été emportée par les eaux dans la ville de Hengzhou, avait déclaré le responsable d'un village à un média chinois.

Ailleurs en Chine, les régions côtières et développées de l'est du pays se préparaient à l'arrivée prochaine du super-typhon Bavi, qui devrait apporter vents violents et pluies torrentielles.

Il devrait toucher terre samedi soir au niveau des provinces du Fujian et du Zhejiang, à quelque 400 km au sud de la capitale économique Shanghai, selon CCTV, qui cite les services météorologiques chinois.



AFP