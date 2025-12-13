Insolite : deux Miss par très fair-play, une voiture traînée par un camion et une publicité de Noël qui cartonne

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 8 au au vendredi 12 décembre 2025, le voici. Dans une vidéo dévoilée après l'élection de Miss France, deux candidates ont insulté les demi-finalistes du concours. Un poids lourd a trainé une voiture sur plusieurs centaines de mètres dans un tunnel de Chambéry (Savoie). Une publicité pour les fêtes de Noël est devenue virale avec plus de 20 millions de vues.

Ce samedi 6 décembre 2025, a eu lieu l'élection tant attendue de Miss France 2026. Si Hinaupoko Devèze, Miss Tahiti, a été élue, un autre événement bien moins glorieux fait le tour de réseaux sociaux. Dans une vidéo dévoilée après la cérémonie, Miss Provence et Miss Aquitaine ont grossièrement insulté les demi-finalistes du concours. La première s'est expliquée sur ses réseaux sociaux.

La vidéo n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Dévoilée par un influenceur, on y voit deux candidates du concours, Julie Zitouni, Miss Provence, et Aïnhoa Lahitete, Miss Aquitaine, critiquer grossièrement leurs concurrentes sélectionnées parmi les douze demi-finalistes de cette édition.

"Désolée, mais qu'est-ce que c'est que ce Top 12 ? Je ne veux pas faire ma rageuse, mais c'est quoi ce Top 12 s'il vous plaît ?", lance Aïnhoa Lahitete, avant que Julie Zitouni ne surenchérisse en insultant vulgairement les douze candidates encore en lice. Regardez.

🔴 ALERTE INFO « Y’a QUE des grosses putes de ouf ! » Les 12 finalistes Miss France 2026 balancent ça sur Miss Aquitaine & Miss Provence dans un groupe Snap privé.»

Le féminisme va bien, merci.

On mate ça ensemble ou pas ?#MissFrance2026 #MissFrance #ChiennesDeGarde… pic.twitter.com/rqyOIjZe8F — 🇮🇹 RADIOROMA (@RadioRomaX) December 7, 2025

En réponse aux nombreuses critiques, Julie Zitouni a tenu à s'expliquer en publiant une story sur son compte Instagram, dimanche après-midi. "Les mots que j'ai prononcés sont maladroits et ne reflètent absolument pas ce que je pense des candidates", indique-t-elle.

Elle explique que l'insulte visant les autres Miss avait été utilisée "dans un sens familier qui, dans ma manière de parler, signifiait simplement 'les veinardes', 'les chanceuses'", reconnaissant toutefois que "ce n'est pas un vocabulaire qui a sa place dans Miss France"

Aïnhoa Lahitete (Miss Aquitaine), a également réagi sur son compte Instagram en indiquant avoir, dans cette vidéo, "approuvé des propos inaceptables tenus par une autre Miss régionale du concours, à l'encontre de l'ensemble des Miss régionales de la promotion Miss France 2026. Ces mots et cette réaction ne reflètent absolument pas les valeurs humaines que l’on m’a transmises, ni celles que je souhaite défendre. Pendant toute la préparation à Miss France, mon comité départemental, mon comité régional et la société Miss France m’ont appris le respect, la bienveillance, la sororité et la dignité. Je suis pleinement consciente que, sur le moment, je n’ai pas été à la hauteur de ces valeurs."

De son côté, le comité Miss France n'a pas encore réagi.

Le mardi 2 décembre 2025, un poids lourd a trainé une voiture sur plusieurs centaines de mètres dans un tunnel de Chambéry (Savoie). Le chauffeur de poids lourd dit n’avoir rien vu. L’automobiliste a eu lui la peur de sa vie.

Daniel, 60 ans, rentre chez lui après s’être rendu dans un magasin de bricolage. Il emprunte le tunnel des Monts et roule devant le poids lourd. Soudain le camion-citerne le percute mais ne s’arrête pas.

Le véhicule, une Audi A1, est poussée sur plusieurs centaines de mètres. Regardez.

🚚 La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux : mardi 4 novembre, en début d’après-midi, un automobiliste de 60 ans a été accroché et poussé sur plusieurs centaines de mètres par un camion, dans le tunnel des Monts, à Chambéry.



🎥 Rémi Milleret, Guillaume Balay, Antoine Dal… pic.twitter.com/ydH0vJSIFl — Le Dauphiné Libéré (@ledauphine) December 4, 2025

"D’un seul coup, j’ai senti un choc arrière, j’ai perdu le contrôle de ma voiture et je me suis retrouvé d’équerre au camion, qui m’a traîné pendant 300 à 400 mètres", raconte l’automobiliste à BFMTV. "Je me dis si jamais je touche le trottoir ou un caillou, il me roule dessus", raconte-t-il au Dauphiné Libéré.

Plusieurs conducteurs tentent d’alerter le chauffeur du camion-citerne, avec des appels de phare, des coups de klaxon ou des gestes de la main.

Le conducteur d’une camionnette décide de se rabattre devant le poids lourd pour l’obliger à freiner et à s’arrêter. Le chauffeur du camion-citerne assure ne s’être rendu compte de rien. Une plainte a été déposée.

Une publicité de plus de deux minutes, réalisée par un studio d'animation français pour les fêtes de Noël, est devenue virale avec plus de 20 millions de vues mercredi. "Une centaine de personnes" a travaillé pendant un an sur cette production, un choix artistique largement salué, alors que de grandes marques misent sur l'intelligence artificielle pour leurs spots.

Un conte de Noël devenu viral. À l'heure où des multinationales sont critiquées pour l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leurs publicités, un spot de Noël réalisé par un studio d'animation tricolore pour Intermarché traverse les frontières sur les réseaux sociaux, cumulant plus de 20 millions de vues mercredi 10 décembre, selon le patron du distributeur français.

Diffusé depuis samedi, ce "conte de Noël" de plus de deux minutes met en scène un loup qui se met à cuisiner des légumes pour se faire accepter des autres animaux de la forêt et partager un repas de fêtes avec eux, le tout sur la chanson "Le mal-aimé" de Claude François.

La partie animée, en 3D, est produite par la société montpelliéraine Illogic Studios. Le film, commandé à l'agence Romance, récolte un concert de louanges au-delà de l'Hexagone.

"C'est tellement génial, j'aimerais que toutes les entreprises fassent des pubs comme celle-ci", a notamment réagi sur X l'artiste d'animation 2D/3D new-yorkais Mauricio Velazco, fondateur de la chaîne Youtube Browntable.

"Notre Loup 'mal aimé', désormais aimé par le monde entier !", s'est réjoui sur Linkedin Thierry Cotillard, le patron du groupement Mousquetaires/Intermarché, évoquant "plus de 20 millions de vues sur les réseaux sociaux en trois jours" pour cette production ayant mobilisé "une centaine de personnes" pendant un an, "sans IA".

