Insolite : le héro de l'Australie, découverte d'empreintes de dinosaures, une spirale lumineuse dans le ciel de La Réunion

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 au au vendredi 19 décembre 2025, le voici. Les Australiens ont salué dimanche le courage d’un "héros" qui a attrapé un tireur au cours de l’attaque antisémite meurtrière sur une plage de Sydney. Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures découvertes dans les Alpes italiennes. Plusieurs personnes ont été alertées par une spirale lumineuse dans le ciel de La Réunion. Il s'agit d’un dégazage du 2ème étage d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Les Australiens ont salué dimanche le courage d’un "héros" qui a attrapé un tireur au cours de l’attaque antisémite meurtrière sur une plage de Sydney, un geste filmé dans une vidéo devenue virale.

Après l’attaque sur la célèbre plage de Bondi à Sydney, des images ont émergé sur les réseaux sociaux, devenant virales. Elles montrent un homme attraper l’un des tireurs alors qu’il ouvre le feu.

L’homme réussit ensuite à lui arracher l’arme des mains, avant de pointer l’arme sur l’assaillant tandis que celui-ci recule.

🔴 Il est déjà salué comme un « Héros ». Un homme a réussi à désarmer un des tueurs de l'attaque terroriste de la plage de Bondi, à Sydney, (Australie), sauvant ainsi des vies au péril de la sienne.https://t.co/2XMkaztEEo pic.twitter.com/6sNkEXXOTN — Le Point (@LePoint) December 14, 2025

"Au milieu de toute cette horreur, au milieu de toute cette tristesse, il y a encore des Australiens merveilleux et courageux, prêts à risquer leur vie pour aider un parfait inconnu", a réagi le Premier ministre de l’Etat australien de Nouvelle-Galles-du-Sud, Chris Minns.

Le média local 7News l’a identifié comme Ahmed al Ahmed, 43 ans, vendeur de fruits, et a indiqué qu’il avait été blessé par balle à deux reprises.

Le média a parlé à un homme appelé Mustapha, qui dit être son cousin. "Il est à l’hôpital et nous ne savons pas exactement ce qui se passe à l’intérieur", a-t-il déclaré. "Nous espérons qu’il se remettra bien. C’est un héros à 100 %".

En ligne, Ahmed al Ahmed a été célébré pour son courage et sa réactivité.

Le Premier ministre Anthony Albanese a également salué en lui et d’autres des "héros".

Les autorités ont indiqué que les assaillants ont tué 11 personnes et en ont blessé de nombreuses autres lors de l’attaque de dimanche, l’une des pires de ce type en Australie depuis des années.

Des centaines de mètres d'empreintes de dinosaures, dont certaines présentent des contours remarquablement nets d'orteils et de griffes, ont été découvertes dans les Alpes italiennes, où se tiendront les jeux Olympiques d'hiver 2026, ont annoncé les autorités mardi.

"Cet ensemble d'empreintes de dinosaures est l'une des plus importantes d'Europe, voire du monde", a salué Attilio Fontana, président de la région Lombardie, lors d'une conférence de presse. La collection "s'étend sur des centaines de mètres", a-t-il ajouté.

Vieilles de plus de 200 millions d'années, les empreintes ont été découvertes en septembre dans le parc national du Stelvio, au nord de l'Italie, entre les villes de Bormio et de Livigno, qui accueilleront dans moins de deux mois certaines épreuves des JO d'hiver.

Le photographe naturaliste Elio Della Ferrera a repéré les empreintes pour la première fois sur une pente rocheuse quasi verticale. Certaines mesuraient jusqu'à 40 centimètres de diamètre.

Il a fait appel au paléontologue Cristiano Dal Sasso du Musée d'histoire naturelle de Milan, qui a réuni une équipe d'experts italiens pour étudier le site.

"Ce lieu regorgeait de dinosaures; c'est un immense patrimoine scientifique", a déclaré M. Dal Sasso, cité dans le communiqué de la région.

"Les empreintes parallèles témoignent clairement de troupeaux se déplaçant de manière synchronisée, et on y trouve aussi des traces de comportements plus complexes, comme des groupes d'animaux rassemblés en cercles, peut-être pour se défendre."

Les empreintes, actuellement recouvertes de neige et hors des sentiers battus, sont conservées dans des roches dolomitiques du Trias supérieur, datant d'il y a environ 210 millions d'années.

La plupart des empreintes sont allongées et ont été laissées par des bipèdes. Les mieux conservées portent des traces d'au moins quatre orteils.

Cela suggère qu'elles appartiennent à des prosauropodes, des dinosaures herbivores au long cou et à la petite tête, considérés comme les ancêtres des grands sauropodes du Jurassique, tels que le Brontosaure, selon les experts.

Les prosauropodes possédaient des griffes acérées et les adultes pouvaient atteindre 10 mètres de long.

Il n'est pas exclu que certaines empreintes soient celles de dinosaures prédateurs ou encore d'archosaures, les ancêtres des crocodiles, précise le communiqué.

Les empreintes se trouvent aujourd'hui sur une pente quasi verticale due à la formation de la chaîne alpine.

Mais lorsque les dinosaures parcouraient cette région, celle-ci était constituée de vasières s'étendant sur des centaines de kilomètres, et le climat était tropical.

"Les traces ont été formées lorsque les sédiments étaient encore meubles et saturés d'eau, sur les vastes vasières entourant l'océan Téthys", a expliqué l'ichnologue Fabio Massimo Petti, cité dans le communiqué, en référence à cet océan préhistorique.

"La plasticité de ces boues calcaires très fines, désormais transformées en roche, a permis de préserver par endroits des détails anatomiques vraiment remarquables, comme les empreintes des orteils et même des griffes", a-t-il poursuivi.

Les empreintes ont ensuite été recouvertes de sédiments qui les ont protégées, mais le soulèvement des Alpes et l'érosion des flancs de montagne les ont fait réapparaître au grand jour.

"Comme les couches contenant les empreintes sont diverses et superposées, nous avons une occasion unique d'étudier l'évolution des animaux et de leur environnement au fil du temps", a souligné dans le communiqué le géologue Fabrizio Berra. C'est comme lire "les pages d'un livre de pierre".

Ce mercredi soir, 17 novembre 2025, plusieurs personnes ont été alertées par une "étrange spirale lumineuse dans le ciel", comme l'indique l'Observatoire astronomique de La Réunion. S'il ne s'agit pas d'un Ovni, il s'agit d’un dégazage du 2ème étage d’une fusée SpaceX Falcon 9.

Après la mise en orbite, "la fusée libère son carburant résiduel en tournant sur elle-même. À haute altitude, ce nuage est encore illuminé par le Soleil, ce qui crée cette forme spectaculaire en spirale, parfois appelée "méduse spatiale", explique l'Observatoire des Makes.

Un phénomène rare pour le grand public, mais bien connu en astronomie, visible seulement dans des conditions très particulières.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]