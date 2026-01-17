Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 12 janvier au vendredi 16 janvier 2026, le voici. Les pompiers de Chambéry ont décidé d’innover pour leur calendrier 2026 et ont repris des tableaux célèbres. Une joueuse débutante venue d'Égypte, a disputé un tournoi pro sans savoir jouer. Un conducteur est recherché après avoir dévalé une piste bleue dans la vallée de Chamonix.

Les pompiers de Chambéry ont décidé d’innover pour leur calendrier 2026 et ont repris des tableaux célèbres pour y inclure leur spécialité.

Intitulé sobrement "L’art d’être pompier", on y retrouve, au fil des mois, les pompiers chambériens intégrés dans "Le Radeau de la méduse" de Théodore Géricault, ou encore des hommes du feu dans "l’Homme de Vitruve" de Léonard de Vinci.

"Toutes les œuvres ne s’y prêtaient pas", confie le sergent-chef Griffon. "On a cherché des œuvres que tout le monde connaît sans connaître, pour que toute la population s’y retrouve."

Une fois les tableaux choisis, il a fallu imaginer comment mettre en scène les volontaires. Ils ont bénéficié de l’aide du photographe Tom Gullmann, et de Baptiste Tardy au photomontage, pour prendre vie dans les peintures.

Depuis une dizaine d’années, les sapeurs-pompiers tentent de trouver des idées originales pour leur calendrier.

Bénéficiaire d’une invitation pour un tournoi ITF (fédération internationale située sous la WTA) à Nairobi (Kenya), une joueuse égyptienne, Hajar Abdelkader a affiché le niveau d’une débutante visiblement peu habituée à la pratique du sport du tennis.

L’Egyptienne, bénéficiaire d’une invitation, y enchaîne les approximations et s’y reprend à plusieurs reprises pour lancer la balle sur son service.

Ses hésitations et ses nombreuses balles ratées ont conforté un sentiment de malaise sur le court. Regardez.

PLEASE 😭 And the most surprising thing of all is that the match was 38m long https://t.co/FGSScu6DQX pic.twitter.com/YMZKIan1oU — Lorena Popa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) January 7, 2026

L’Allemande Lorena Schaedel, 1026e joueuse mondiale, face à qui elle jouait, s'est imposée sans combattre (6-0, 6-0) en 37 minutes de jeu. Regardez.

RICEVE UNA WILD CARD, MA NON SA GIOCARE A TENNIS



Ha dell'incredibile quanto successo all'ITF W35 di Nairobi, dove la wild card egiziana Hajar Abdelkader ha perso con la numero 1026 WTA Lorena Schaedel facendo solo 3 punti e commettendo ben 20 doppi falli. pic.twitter.com/m8I7lOO7Qd — SpazioTennis (@SpazioTennis) January 7, 2026

La feuille de statistiques affiche un zéro pointé dans presque toutes les catégories pour la joueuse égyptienne. Elle a conclu la rencontre avec 20 double-fautes (8,3% de bons premiers services) et 3 points gagnés pour sauver l’honneur (contre 48 pour son adversaire).

"Cette wild card n’aurait pas dû être accordée", a admis ce jeudi 8 janvier 2026 la Fédération kényane de tennis après l’octroi litigieux d’une invitation à une jeune joueuse égyptienne.

Une voiture a été filmée en train de circuler sur une piste de ski aux Houches (Haute-Savoie), dimanche 11 janvier 2026. Si aucun blessé n’est à déplorer, les responsables de la station dénoncent un comportement dangereux. Une enquête a été ouverte.

"La station de ski des Houches a une nouvelle dameuse." C’est la description d’une vidéo publiée le 12 janvier sur une page Facebook de fans de Chamonix. Regardez.

"L’automobiliste a d’abord remonté la piste. Au bout de quelques minutes, je vois la lumière de ses phares à travers les arbres et j’entends le moteur. C’est à ce moment-là, quand il redescend la piste, que je décide de le filmer."

Michel Cugier, directeur du domaine skiable des Houches, a découvert les images sur les réseaux sociaux : "La description de la vidéo indiquait, sur le ton de l’humour, que la station s’était dotée d’une nouvelle dameuse. Là où c’est moins marrant, c’est que cette virée en voiture aurait pu être dramatique. Cette piste des Houches est ouverte, par arrêté municipal, jusqu’à 21 heures pour les skieurs en randonnée" a-t-il déclaré à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon les informations, une enquête a été ouverte. Le conducteur est recherché.

