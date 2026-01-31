Insolite : au sommet du gratte-ciel le plus haut de Taïwan, Macron fait le buzz et des passagers oubliés à l’aéroport

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 janvier au vendredi 30 janvier 2026, le voici. L'Américain Alex Honnold a grimpé au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité. Dans un discours en anglais, prononcé à Davos, Emmanuel Macron a plusieurs fois répété l'expression "For sure". Une phrase qui fait le buzz. Une trentaine de passagers oubliés dans un escalier à l’aéroport, l’avion décolle sans eux.

L'Américain Alex Honnold, adepte des ascensions de l'extrême, a grimpé dimanche au sommet du Taipei 101, le gratte-ciel le plus haut de Taïwan et l'un des plus grands du monde, sans dispositif de sécurité, sous les yeux de centaines de curieux.

Le sportif de 40 ans, spécialiste des défis où une chute est souvent synonyme de mort, a vaincu le building de quelque 508 mètres dans la matinée après une heure et demie d'effort, levant les bras une fois perché en haut de la tour, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Alex Honnold successfully free soloed the Taipei 101 tower for the challenge.



He climbed all 101 floors in 1 hour and 35 minutes.



This is a timelapse.pic.twitter.com/ObE1oJe7yT — Massimo (@Rainmaker1973) January 25, 2026

Sa performance, retransmise en direct sur Netflix, a attiré des centaines de journalistes et de fans. Elle devait avoir lieu samedi matin mais avait été repoussée en raison du mauvais temps.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Honnold n'en est pas à son premier sommet, de béton ou de roc, dans ces conditions: il avait notamment dompté le célèbre El Capitan dans la vallée américaine de Yosemite, à la seule force de ses membres, en 2017.

Cet exploit est raconté dans "Free Solo", récompensé par l'Oscar du meilleur documentaire en 2019.

Quant à son défi de dimanche, Honnold le qualifiait de "plus grosse escalade urbaine libre en solitaire jamais vue", avant de s'attaquer au fameux building.

"C'est un rêve de toujours que j'ai, d'escalader un gratte-ciel", disait-il dans une vidéo promotionnelle de Netflix. "Pas de cordes, pas d'équipement (de sécurité), juste moi et l'immeuble".

Habillé d'un t-shirt rouge et de chaussons jaunes sur mesure, l'Américain a gravi avec fluidité le bâtiment de 101 étages tout de verre et d'acier.

Il a même interagi avec des spectateurs qui suivaient son parcours depuis une plateforme d'observation au 89e étage.

Un photographe, suspendu par des cordes, capturait son exploit, pendant qu'un hélicoptère tournait autour du gratte-ciel.

Dans un discours en anglais, prononcé à Davos, Emmanuel Macron a plusieurs fois répété l'expression "For sure", qui signifie "bien sûr".

"For sure", c'est l'expression répétée à plusieurs reprises par le président de la République, Emmanuel Macron, au forum économique de Davos. Écoutez.

🇫🇷🌍 INSOLITE | Emmanuel Macron fait désormais le tour du monde avec son incontournable "for sure".pic.twitter.com/0J3PYAonI9 — AlertesInfos (@AlertesInfos) January 23, 2026

L'artiste DJ Bens a posté, sur ses réseaux sociaux, une vidéo devenue virale, partagée et likée des dizaines de milliers de fois. Il se met en scène en boîte de nuit, devant ses platines, remixant le morceau Let's Go de David Guetta avec le "For sure" d'Emmanuel Macron.

Bilal Hassani, qui a représenté la France à l'Eurovision en 2019, propose une version disco sur son compte Instagram. Il se filme dans son appartement, lunettes de soleil sur le nez.

On retrouve également une fausse version où Donald Trump danse sur l’un des remix.

De nombreuses autres vidéos, dont certaines ont été générées par intelligence artificielle, rencontrent un succès inattendu.

À l’aéroport de Manchester, en Angleterre, un vol Jet2 à destination d’Alicante (Espagne) a décollé sans une partie des passagers initialement prévus à bord. Plusieurs dizaines de voyageurs - prêts à embarquer - ont en effet été laissés sur place.

Ces voyageurs avaient bien présenté leurs passeports et les cartes d’embarquement avaient été scannées. Mais au lieu d’accéder à l’avion, ils ont été dirigés vers un escalier et s’y sont retrouvés bloqués pendant près de 40 minutes, sans information ni personnel pour les guider.

Ils pensaient attendre l’ouverture des portes ou l’arrivée d’une navette.

Un employé est finalement venu leur annoncer que l’avion était parti sans eux. Au moins 35 personnes sont concernées.

Dans un communiqué, la compagnie Jet2 a présenté ses excuses, évoquant une enquête et affirme avoir acheminé les passagers vers leur destination au cours de la journée.

