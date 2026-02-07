Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 au vendredi 6 février 2026, le voici. La Jamaïque sera présente en nombre dans les épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques de Milan-Cortina. En pleine promotion du film Gourou, Pierre Niney a mis aux enchères un mouchoir usagé. L’objet a atteint la somme de 100.000 euros.

La Jamaïque sera présente en nombre dans les épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (du 6 au 22 février 2026) avec trois équipages qualifiés.

En Italie, la Jamaïque sera représentée par trois équipages : en monobob avec Mica Moore, en bob à deux avec Shane Pitter et Joel Fearon et en bob à quatre avec le même Shane Pitter accompagné de Tyquendo Tracey, Junior Harris et Andrae Dacres.

"Cette réussite reflète l’excellence, l’engagement et la compétitivité internationale de la Jamaïque sur la scène mondiale", précise un communiqué de la Jamaican Bobsleigh & Skeleton Federation.

Grâce au film Rasta Rockett qui s’est inspiré de la participation de la Jamaïque aux épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver de 1988, les bobeurs caraïbéens sont rentrés dans la culture populaire.

En pleine promotion du film Gourou, Pierre Niney a mis aux enchères un mouchoir usagé sur eBay suite à un défi lancé par le créateur Antton Racca. Initialement proposé à un euro, l’objet a atteint la somme de 100.000 euros.

L’idée est survenue dans une vidéo du créateur de contenus Antton Racca. Durant l’interview, Pierre Niney, plaisantant de la vente aux enchères d’un mouchoir usagé de Scarlett Johansson vendu à 5.300 dollars (4.471 euros) en 2008, a proposé de mettre l’un des siens aux enchères pour voir "à combien ça monte".

Disponible depuis ce mercredi avec un prix de départ symbolique d’un euro, le mouchoir a rapidement vu sa valeur croître avec un prix de 100 000 euros.

La recette sera reversée à une "super asso", a déclaré l’acteur.

www.imazpress.com/[email protected]