Insolite : un bébé à la gendarmerie de Saint-Benoît, il devient père à 91 ans et un chien-loup sur la piste de ski des JO

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 février 2026, le voici. À la brigade de Saint-Benoît, Eli Anrif, un petit bébé, a vu le jour et il y a aussi ce Français de 91 ans devient père pour la septième fois. Un chien-loup s'invite sur la piste d'arrivée du ski de fond (Photo D.R.)

Dans un monde qui fuse et où les mauvaises nouvelles s'enchainent, il en est certain qui au contraire, illumine la journée. Comme ce fut le cas à la brigade de Saint-Benoît, où Eli Anrif, un petit bébé, a vu le jour. Les militaires présents ont immédiatement porté assistance, avant la prise en charge par le Service mobile d'urgence et de réanimation (Smur).

Si la baisse record de la natalité en France inquiète les autorités, un habitant des Pyrénées-Orientales déjoue de son côté les statistiques. Il est en effet devenu papa pour la septième fois il y a quelques mois, à l’âge de… 91 ans.

Très fier, Pierre Sablé a ainsi présenté sa petite fille de 6 mois, alors que son aînée, issue d’une première union, a déjà fêté ses 60 ans.

Nos confrères de L’Indépendant sont allés à la rencontre de ce Catalan. Face à la caméra, le papa nonagénaire présente fièrement sa fille. "Je ne suis pas si vieux que ça", se défend-il, prenant notamment l’exemple de Robert De Niro qui a eu un enfant à quasiment 80 ans.

"J’ai envie de lui écrire, tu es battu, excuse-moi mon vieux !", ironise Pierre Sablé.

Avant Louisa Maria, le Catalan a déjà eu six enfants.

Interrogé sur les réactions que pourrait susciter cette paternité à un âge avancé, Pierre Sablé ne semble pas plus perturbé que cela : "On va dire que c’est exceptionnel. Peut-être. Ce n’est pas mon problème. Je vis !"

On attendait les sprinteuses du ski de fond, c'est finalement un chien-loup qui a franchi la ligne d'arrivée. Un canidé a réussi à se frayer un chemin sur la piste de ski de fond du Val di Fiemme lors de l'épreuve féminine de sprint par équipes ce mercredi 18 février, à Tesero, lors des Jeux olympiques 2026.

L'animal aux allures de chien-loup a pénétré sur la piste et s'est mis à courir derrière deux fondeuses, la Grecque Konstantina Charalampidou et la Croate Tena Hadzic, avant de franchir lui aussi la ligne d'arrivée. Regardez.

Un invité surprise sur le ski de fond. 🥹 Ne cherchez pas, c’est la meilleure photo-finish de ces Jeux de #MilanoCortina2026. 🐶🐕



Suivez-les en intégralité sur Eurosport et @hbomaxfr pic.twitter.com/IEbj3fUKGQ — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 18, 2026

L'animal, qui portait un collier, a ensuite été pris en charge par les organisateurs.

www.imazpress.com/[email protected]