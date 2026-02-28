Insolite : un bébé singe et son doudou, 5.000 pour rester au lit et un moniteur d’auto-école sans permis

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 23 au vendredi 27 février 2026, le voici. Un petit singe fait fondre le cœur de milliers d’internautes, traînant partout une gigantesque peluche d’orang-outan. Le MEDES (l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales) offre 5.000 euros pour rester allongé et jeûner pendant 10 jours. Un moniteur d’auto-école enseignait... sans permis de conduire valide.

Il a suffi de quelques images de ce petit singe, diffusées sur X, pour faire littéralement fondre le cœur de milliers d’internautes. Captées au zoo d’Ichikawa, au Japon, les photos montrent un adorable bébé macaque traînant partout une gigantesque peluche d’orang-outan : en mangeant, en dormant… le petit singe ne quitte jamais son doudou.

"Nous sommes ici depuis ce matin. Nous venons rarement au zoo, mais nous voulions voir l'adorable Punch", a expliqué à l'AFP Sayaka Takimoto, 32 ans, qui a fait deux heures de route avec son mari pour voir le jeune primate. Comme beaucoup d'autres visiteurs, le couple a découvert Punch sur les réseaux sociaux, le trouvant "adorable" avec son orang-outan en peluche pour compagnie. Regardez.

Punch, devenu star d'internet, a été abandonné par sa mère peu après la naissance. Des images du petit animal s'accrochant désespérément aux gardiens du zoo et à sa peluche ont été largement partagées sur les plateformes comme X ces derniers jours. Regardez.

- #HangInTherePunch (Accroche-toi, Punch) -

Toute une communauté d'internautes dévoués a commencé à publier des nouvelles du bébé singe sous le hashtag #HangInTherePunch (Accroche-toi, Punch).

La situation de Punch a commencé à s'améliorer au début du mois: les gardiens du zoo d'Ichikawa, près de Tokyo, ont publié un message indiquant qu'il s'intégrait progressivement à un groupe de singes, en "taquinant les autres et se faisant gronder".

Ainsi, vendredi encore, une centaine de visiteurs se sont rassemblés autour de l'enclos des singes au zoo, s'efforçant de prendre des photos de l'animal adoré et lui criant "accroche-toi !" tandis que Punch tentait de s'approcher des autres membres du groupe.

"Il est tellement mignon que je devais venir le voir", sourit une autre visiteuse, qui s'est présentée sous le nom de Yoko. "J'ai bien observé ses photos à l'avance pour pouvoir le reconnaître", a déclaré cette femme de 50 ans à l'AFP. "Je suis un peu triste qu'il grandisse si vite, mais je suis soulagée de voir qu'il se fait des amis", a-t-elle ajouté.

Dans le cadre de ses recherches sur le jeûne en situation de micropesanteur, le MEDES (l’Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales) vient de lancer un appel à candidatures pour une de ses études, qui aura lieu en juin à Toulouse.

Quelques critères sont à respecter pour pouvoir participer : être un homme âgé de 20 à 40 ans, pratiquer au moins trois heures de sport par semaine, ne pas fumer, ne pas avoir de restrictions alimentaires, et présenter un IMC (indice de masse corporelle) compris entre 20 et 26. Une indemnisation de 5.000 euros est prévue.

Les repas constitueront l’un des défis à relever puisqu’ils ne seront constitués que d’une cuillère de miel, d’un jus de fruit et d’un bouillon par jour.

Autre challenge : rester allongé 10 jours en position de simulation de micropesanteur, les pieds relevés par rapport à la tête.

Il s’agit de la première étude qui va tester les effets du jeûne et de la micropesanteur en même temps. L’objectif : voir comment le corps humain réagit si les astronautes se retrouvent dans une situation similaire, en cas de raréfaction de la nourriture. "Nous allons observer ce qu’il se passe au niveau de la mémoire, du stress, des muscles et du cerveau", détaille Rebecca Billette, responsable médicale de la Clinique Spatiale et de l’étude clinique.

L’envoi de candidature peut se faire directement sur le site Internet du MEDES.

Un comble pour un moniteur d’auto-école : ne pas avoir le permis de conduire. C’est sur ce cas étonnant que sont tombés les gendarmes du Val-d’Oise.

Une situation lunaire au vu des responsabilités qu'il endosse.

Une procédure administrative de retrait de son autorisation d’enseigner a été immédiatement engagée.

Deux autres moniteurs ont été épinglés pour des autorisations d’enseigner périmées, tandis que plusieurs infractions administratives ont été constatées, notamment des défauts de carte grise et l’absence d’équipements obligatoires sur certains véhicules.

www.imazpress.com avec AFP/[email protected]