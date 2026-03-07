Insolite : une stagiaire chapardeuse et une trottinette qui roule beaucoup trop vite

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 2 au vendredi 6 mars 2026, le voici. Un stage qui s'est terminé aussi vite qu'il a commencé pour une jeune femme de Charente-Maritime, visiblement attiré par les parfums... sans les payer. Les gendarmes du Loir-et-Cher ont interpellé un homme à trottinette électrique fin février roulant à près de 100 km/h.

Une jeune femme de 18 ans, en stage dans une parfumerie à Royan (Charente-Maritime), a été placée en garde à vue à l’issue de son premier jour de travail. Des agents de sécurité ont découvert des produits volés dans son sac, pour une valeur de 1.800 euros.

Selon la police, tout au long de la journée, la jeune femme glissait des cosmétiques et des parfums dans ses sous-vêtements avant de les remiser dans son sac une fois à l’abri des regards.

Les agents de sécurité du magasin ont finalement repéré sa technique et l’ont attrapée en flagrant délit. En examinant son sac, ils ont ainsi découvert des dizaines de produits dérobés pour un montant total de 1.800 euros.

Lors de son audition en garde à vue, la stagiaire a reconnu les vols, expliquant que les produits étaient destinés à faire plaisir à ses proches et a elle-même.

Ce fut le premier et dernier jour de stage pour la jeune femme.

Les gendarmes du Loir-et-Cher annoncent ce mardi 3 mars 2026, sur les réseaux sociaux avoir interpellé un homme à trottinette électrique fin février à Veuzain-sur-Loire. Son véhicule était capable d'atteindre les 100 km/h. Circonstance aggravante, l'homme avait consommé des stupéfiants.

Son permis lui a été confisqué et sa trottinette également, placée en immobilisation administrative.

Le code de la route prévoit pour les trottinettes une vitesse maximale de 25 km/h, quelque soit la route empruntée.

www.imazpress.com/[email protected]