À retenir ce soir : fermeture d'urgence d'une rondavelle, pic de chaleur, carambolage, coulée proche de la route et frappes russes en Ukraine

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 7 mars 2026 : - Rats, saletés et risque d'intoxication : la préfecture ordonne la fermeture d'urgence d'un restaurant de Saint-Paul - Météo : jusqu’à 35°C attendus ce samedi sur la plage de l’Étang-Salé - Saint-André : plusieurs blessés dans un accident impliquant au moins 3 véhicules - Piton de la Fournaise : une coulée de lave toujours visible depuis la RN2 - Ukraine : au moins dix morts dans des frappes russes nocturnes, un immeuble détruit à Kharkiv

Un restaurant de Saint-Paul a fait l’objet d’une fermeture administrative d’urgence après un contrôle des services de l’État révélant de graves manquements aux règles d’hygiène. La décision a été prise par la préfecture ce vendredi 6 mars 2026.

Ce samedi 7 mars 2026, la chaleur s’installe sur une grande partie de l’île, avec un pic de température attendu sur la côte ouest. Selon les prévisions, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 35°C sur la plage de L'Étang-Salé.

Un grave accident de la route s’est produit en début de soirée ce vendredi 6 mars 2026, sur la RN2002 à Saint-André. Dans le secteur de Cambuston, au moins trois véhicules ont été impliqués, dont un choc frontal qui a fait plusieurs blessés légers.

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 13 février 2026, se poursuit. Selon l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), une coulée de lave progresse toujours dans les Grandes Pentes et reste visible depuis la RN2.

Un missile russe a détruit samedi un immeuble d'habitations à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine située dans l'est, après une nouvelle nuit d'alerte aérienne dans tout le pays où des raids russes ont fait au moins dix morts et une dizaine de blessés dont des enfants.