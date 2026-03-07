Piton de la Fournaise : une coulée de lave toujours visible depuis la RN2

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 13 février 2026, se poursuit. Selon l’Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), une coulée de lave progresse toujours dans les Grandes Pentes et reste visible depuis la RN2. (Photos Emmanuel Grondin / www.imazpress.com)

Dans son dernier bulletin, l’observatoire indique qu’"un seul site éruptif reste actuellement actif sur le flanc sud-sud-est du volcan, visible depuis le Piton de Bert". Le cône éruptif, désormais bien formé, "continue de se refermer progressivement", limitant les projections de lave. Depuis le 3 mars, l’activité alimente plusieurs bras de coulées via des tunnels de lave.

Toutes les informations sur le volcan sont à retrouver ici.

Le front du bras sud, visible depuis la RN2, se trouvait le vendredi 6 mars dernier à environ 4 km de la route, à une altitude de 1.175 mètres. Une autre coulée, plus basse, est quant à elle figée à environ 2,6 km de la RN2.

L’activité reste globalement stable, avec une sismicité faible et un trémor relativement constant. Depuis le début de l’éruption, environ 12 millions de m³ de lave ont été émis.

Lire aussi - [Photos-Vidéo] Éruption au Piton de la Fournaise : le cône éruptif désormais bien formé, continue de se refermer progressivement

Autre élément surveillé de près : le volcan montre de nouveaux signes de pression interne. "Depuis la fin du mois de février, les lignes de base traversant le sommet enregistrent une augmentation de distance, indiquant une ré-expansion progressive de l’édifice", observe l’OVPF. Cette inflation pourrait traduire "une remise en pression du système d’alimentation magmatique, possiblement liée à une recharge en magma du réservoir superficiel".

Pour l’instant, les scientifiques estiment que la probabilité d’ouverture de nouvelles fissures reste faible à court terme, même si elle ne peut être totalement exclue.

www.imazpress.com / [email protected]