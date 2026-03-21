Insolite : doyen des maires de France, Hittler et Zielinski au second tour et des panneaux publicitaires pour trouver l'amour

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 16 au vendredi 20 mars 2026, le voici. À 94 ans, le doyen des maires de France renfile son écharpe tricolore. À Arcis-sur-Aube, Hittler affrontera un certain Zielinski lors du deuxième tour des municipales. Mais pour Lisa Catalano, il a un coût bien réel. Une Américaine de 42 ans loue depuis plusieurs mois une dizaine de panneaux publicitaires afin de trouver un compagnon.

Ce dimanche 15 mars, Guy Delattre, 94 ans, a été reconduit à la tête de Gorges, petit village de 43 habitants dans la Somme pour un dixième mandat. Il onfirme son statut de maire le plus âgé encore en fonction en France.

Né en 1932 dans le village où ses parents et ses grands-parents vivaient déjà, cet agriculteur de formation s’est très tôt engagé dans la vie locale.

Il rejoint le conseil municipal en 1965. Six ans plus tard, en 1971, il est élu maire. Depuis, il a été reconduit à chaque scrutin dès le premier tour, enchaînant neuf mandats consécutifs.

Cette année encore, la réélection du nonagénaire ne faisait guère de doute puisque sa liste était la seule en lice dans ce village rural.

Dimanche prochain, à Arcis-sur-Aube, un candidat nommé Hittler affrontera un certain Zielinski lors du deuxième tour des municipales. Une coïncidence de noms surprenante, aux échos historiques et géopolitiques, qui place ce scrutin local sous les projecteurs nationaux.

En effet, les résultats du premier tour des élections municipales ont placé en tête un candidat nommé Charles Hittler, qui devra affronter, entre autres, Antoine Renault-Zielinski, indique Le Figaro.

Le maire sortant, Charles Hittler, arrive en position de force avec sa liste "Agissons ensemble pour Arcis" (37,81 %). Face à lui, Annie Soucat talonne la tête de course avec 32,20 % des voix sous la bannière "Construisons ensemble pour l’avenir pour Arcis". Antoine Renault-Zielinski, avec sa liste "Arcis-sur-Aube Passionnément", ferme la marche avec 29,99 % des suffrages.

Lassée des applications de rencontres, Lisa Catalano, une Américaine de 42 ans loue depuis plusieurs mois une dizaine de panneaux publicitaires le long de l’autoroute 101, entre Santa Clara et South San Francisco, afin de trouver un compagnon, rapporte le New York Post.

Les automobilistes peuvent ainsi découvrir ces grandes affiches où il est écrit "Epouse moi", accompagnées de l’adresse du site web de la célibataire. Regardez.

L’Américaine a défini un profil précis : elle cherche un homme sérieux, prêt à s’engager durablement, âgé de 35 à 45 ans et qui partage ses convictions religieuses et politiques.

Lisa Catalano affirme avoir reçu près de 4.000 candidatures et examiné chacune d’entre elles.

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