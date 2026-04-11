Insolite : un coucher de Terre, une amende salée pour excès de vitesse et un jeu d'échec très long

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 6 au vendredi 10 avril 2026, le voici. Plus de 57 ans après le célèbre cliché du lever de Terre d'Apollo 8, les astronautes d'Artémis II ont immortalisé un coucher de Terre. En Finlande, un homme d’affaires a écopé d’une amende de 120.000 euros pour un excès de vitesse de seulement… 29 km/h. Hikaru Nakamura a mis exactement 67 minutes et 44 secondes pour bouger un pion.

Sur une série de photos d'une rare beauté publiées par la Nasa mardi, le bleu de la Terre se détache sur la vaste obscurité de l'espace, avec au premier plan l'horizon désolé de la Lune, qui apparait dans des teintes allant du gris au brun.

Parmi cette série, un cliché saisissant de la planète bleue s'enfonçant derrière la Lune, un coucher de Terre, rappelle la photo légendaire d'Apollo 8, prise le 24 décembre 1968 par l'Américain Bill Anders lors du premier survol de la Lune par des humains.

"C'est un jour historique, et je sais à quel point vous serez occupés, mais n'oubliez pas de profiter de la vue", déclarait Lovell, décédé en août 2025, dans un enregistrement diffusé à l'équipage.

La photo emblématique d'Apollo 8 figure souvent dans les sélections des images historiques les plus marquantes et a été incluse en 2003 dans le livre du magazine Life intitulé "100 photographies qui ont changé le monde."

Les quatre membres de l’équipage sont déjà entrés dans l'histoire en devenant les humains s'étant aventurés le plus loin dans l'espace.

Leur nouveau record, 406.771 km depuis la Terre, ne dépasse que de 6.000 km celui de l'équipage d'Apollo 13 en 1970, mais il a été célébré par la Nasa et Donald Trump comme la preuve du renouveau du programme spatial habité américain.

Cette mission a "rendu toute l'Amérique incroyablement fière" a salué lundi soir le président américain, qui a félicité par téléphone les astronautes.

En Finlande, le montant des amendes est calculé en fonction des revenus du contrevenant. L'homme d’affaires Anders Wiklöf en a fait les frais. Il a écopé d’une amende très salée, pour un excès de vitesse de seulement… 29 km/h. Le conducteur de 79 ans devra s’acquitter de la somme astronomique de 120.000 euros pour avoir roulé à 59 km/h dans une zone limitée à 30 km/h au volant de sa Bentley.

Cette décision s’explique par la réglementation en vigueur en Finlande pour les excès de vitesse de plus de 20 km/h. Dans ce cas, il n’existe aucun plafond pour le montant de l’amende. Celle-ci est calculée en fonction des revenus du contrevenant.

Un calcul est effectué pour relever le revenu net mensuel (moins 255 euros), qui est ensuite divisé par 30 pour obtenir le montant du jour-amende, lui-même réduit de moitié.

Pour les usagers millionnaires comme Anders Wiklöf, la note peut donc vite grimper.

Grand maître international des échecs, l'Américain Hikaru Nakamura a mis exactement 67 minutes et 44 secondes pour réfléchir, calculer, jouer et bouger un pion. Ce temps impressionnant n’est pourtant pas le record. Il se place juste derrière le Russe Aleksandr Grichtchouk et ses 72 minutes en 2021.

Durant l'interminable temps de réflexion de Hikaru Nakamura, son jeune adversaire de 20 ans s'est accordé un moment de détente en salle de repos. Regardez.

Hikaru Nakamura after losing to Sindarov:



“This game at least I can’t be mad at myself! This is 100% on the people who are working for me. I had a file, didn’t have the move castles (12…0-0). I guess it’s technically a novelty, but it’s such a human move” 😱 #FIDECandidates pic.twitter.com/ZdB7eWhfUH — Chess Topics (@ChessTopics) April 3, 2026

À force de trop réfléchir, le grand maître américain a commis une erreur. Son adversaire, bien reposé n'a eu besoin que de deux minutes pour contre-attaquer, prenant un avantage décisif vers la victoire (conclue en 41 coups).

Cette prise de temps considérable est bien autorisée par le règlement. Les joueurs disposent de 120 minutes pour effectuer les 40 premiers coups, libres à eux de les répartir comme ils veulent.

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