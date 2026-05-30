Insolite : un dinosaure gigantesque, une parapentiste percutée par un avion et le buffle "Donald Trump" gracié

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 au vendredi 29 mai 2026, le voici. Des scientifiques ont découvert un nouveau dinosaure gigantesque. Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Alors qu'il devait être abattu, "sosie" de Donald Trump, a été épargné (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Des scientifiques ont découvert un nouveau dinosaure gigantesque. L'herbivore, recomposé à partir de restes mis au jour en Thaïlande fin 2024, vivait dans la région il y a 100 à 200 millions d'années, selon les chercheurs. Il a été officiellement baptisé "Nagatitan chaiyaphumensis".

Plus grand qu'un diplodocus. Des scientifiques ont identifié un nouveau dinosaure gigantesque, le nagatitan, à partir de restes découverts il y a plusieurs années en Thaïlande.

Cet herbivore au long cou mesurait 27 mètres et pesait environ 27 tonnes, ce qui en fait le plus grand jamais trouvé en Asie du Sud-Est, selon une étude publiée, jeudi 14 mai, dans la revue Scientific Reports.

Il vivait dans ce qui est aujourd'hui la Thaïlande il y a 100 à 120 millions d'années, ont indiqué les chercheurs.

"Notre dinosaure est objectivement énorme : il pesait probablement au moins 10 tonnes de plus que Dippy le diplodocus", a déclaré l'un d'eux, Thitiwoot Sethapanichsakul, en référence au célèbre squelette composite autrefois exposé au musée d'histoire naturelle de Londres.

Le doctorant thaïlandais a surnommé le sauropode nouvellement découvert "le dernier titan", car il a été mis au jour dans l'une des formations rocheuses les plus récentes parmi celles où ont été trouvés des dinosaures en Thaïlande.

La région est ensuite devenue une mer peu profonde, "ce qui pourrait en faire le dernier ou le plus récent sauropode géant que nous découvrirons en Asie du Sud-Est", a-t-il commenté.

Les premiers restes de l'énorme créature ont été découverts il y a une décennie par des habitants du nord-est de la Thaïlande, mais la fouille n'a été achevée qu'en 2024.

Les ossements ressemblaient partiellement à ceux de sauropodes déjà identifiés, mais présentaient suffisamment de caractéristiques uniques pour être considérés comme une nouvelle espèce.

Il a été officiellement baptisé "Nagatitan chaiyaphumensis", d'après un serpent mythique d'Asie du Sud-Est (naga), les titans de la mythologie grecque et la province de Chaiyaphum, où il a été découvert.

Une reconstitution grandeur nature est exposée au musée Thainosaur de Bangkok.

Une collision parapente et avion a failli coûter la vie à une pilote de 44 ans en Autriche. Percutée en plein vol par un appareil de tourisme, elle a survécu à une chute libre grâce à son parachute de secours déployé en 6 secondes.

Expérimentée, elle a eu le réflexe de déployer son parachute de secours, et a finalement pu atterrir sur la terre ferme saine et sauve. Elle a ensuite été récupérée par un hélicoptère de la police et conduit à un aéroport local. Regardez.

🚨 WATCH: A paraglider gets hit by a Cessna 172 near the Austrian town of Zell am See.



The paraglider was able to pull her rescue parachute and land safely shortly after the incident on Saturday.



According to police, the 44-year-old Austrian had started from Schmittenhöhe in… pic.twitter.com/HYQ7euRu57 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 24, 2026

"Je n’arrive toujours pas croire que je suis assise ici, que j’écris ces mots, et que je n’ai que quelques vilains bleus et des contusions un peu partout", a-t-elle écrit en partageant la vidéo de cette collision.

De son côté, le pilote de l’avion, âgé de 28 ans, a également survécu. Il a pu atterrir d’urgence, mais sans encombre. Selon La Libre, les autorités autrichiennes ont indiqué que le pilote a déclaré ne pas avoir réussi à éviter la parapentiste.

Alors qu'il devait être abattu à l'occasion d'une fête religieuse, un buffle a été épargné au Bangladesh et envoyé dans un zoo. L'animal, albinos, doit son salut à son étonnante mèche blonde. Elle lui a valu d'être décrit en ligne comme le "sosie" de Donald Trump, ce qui lui a attiré une grande notoriété.

Grâce à sa récente célébrité sur les réseaux, un buffle bangladais surnommé "Donald Trump" va échapper au sacrifice de l'Aïd et rejoindre par la grande porte le zoo national.

Le taureau de 700 kg, un rare buffle albinos dont la spectaculaire mèche blonde rappelle la coiffure emblématique du président américain, était sensé être abattu pour l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice dans l'islam, jeudi au Bangladesh, pays à majorité musulmane.

Quelques heures avant qu'il ne passe au fil du couteau, le gouvernement est intervenu pour sauver l'animal qui a fait sensation en ligne ces dernières semaines.

Le conservateur du zoo national, Atiqur Rahman, a certifié que l'animal serait bien pris en charge. "Nous avons réservé un abri au buffle albinos et lui avons affecté un gardien".

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