Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026, le voici. Il y a d'abord l'échec de la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex. Il y a aussi cet Indonésien fan inconditionnel du footballeur argentin Messi.

Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex n'a pas pu être vendu lors d'enchères organisées jeudi à Paris, car le prix proposé était bien inférieur à l'estimation, a-t-on appris auprès de l'hôtel Drouot, où la vente avait lieu.

Mise à prix 100.000 euros par la maison d'enchères Giquello, cette "pièce unique" n'est pas allée plus haut que 150.000 euros lors de la vente, alors qu'elle avait été estimée à 300.000 euros.

Dévoilé au printemps à Amsterdam, ce sac a été créé à partir de restes de collagène retrouvés dans le fémur d'un T-Rex au Montana, aux États-Unis, il y a vingt-cinq ans.

"Ces dernières années, on a réussi à avoir des techniques, des biotechnologies avec lesquelles on peut donner des instructions à une culture cellulaire pour construire, entre guillemets, en laboratoire, de la vraie peau de T-Rex", a expliqué à l'AFP Iacopo Briano, expert en paléontologie, associé à la vente.

Sollicitée par l'AFP, une autre experte a à l'inverse estimé que "ce n'est pas du cuir de T-Rex".

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"Le cuir est fabriqué à partir de peau tannée, et nous n'en avons pas" qui provienne de cet animal disparu il y a des millions d'années, a fait valoir Mary Schweitzer, paléontologue à l'Université d'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Selon elle, "le collagène est une sorte de molécule générique" commune à la plupart des animaux, et son utilisation pour reconstituer du cuir ne garantit pas que ce dernier corresponde exactement à celui du T-Rex.

Faute de précédent, le commissaire-priseur Alexandre Giquello expliquait avant la vente qu'il avait fallu "inventer un prix", qui devait refléter à la fois le montant des investissements nécessaires pour créer ce sac et sa rareté.

"300.000 euros, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. En même temps, c'est une chose unique au monde. Donc, le rare étant cher, voilà le résultat", avait-il dit à l'AFP.

Sur le balcon de sa maison peinte aux couleurs de l'Argentine, sur l'île indonésienne de Sulawesi, Muhammad Yusuf, supporter inconditionnel de Lionel Messi et de l'Albiceleste, brandit une réplique du trophée de la Coupe du monde, devant des centaines de voisins. Alors que la Coupe du monde a débuté jeudi au Mexique, ce pêcheur de 54 ans, originaire d'un petit village de Polewali Mandar (Sulawesi occidental), va soutenir l'Argentine, championne du monde en titre, dont il est un fervent supporter depuis les années 80.

"J'aime l'équipe d'Argentine depuis l'époque de Maradona, et maintenant nous avons Messi", confie Muhammad à l'AFP.

Dans cet archipel indonésien passionné de football, Muhammad affiche une passion débordante: en plus de sa maison, les galets de sa cour, mais aussi la clôture, sont peints aux couleurs blanc et bleu ciel de l'Argentine.

Des posters de Messi et le maillot de l'équipe d'Argentine ornent tous les recoins de son domicile, pourtant situé à 15.000 km de Buenos Aires.

Une autre réplique géante du trophée doré, bien plus imposante que celle qu'il tient à la main, trône en bonne place dans la cour de sa maison, attirant des visiteurs venus des villages voisins.

Pour le match d'ouverture du Mondial disputé au Mexique, Canada et Etats-Unis, le Mexique a battu l'Afrique du Sud (2-0) jeudi au stade Azteca de Mexico.

L'Argentine a fait son entrée dans la compétition ce mardi 17 juin face à l'Algérie à Kansas City (Groupe J). Elle a gagné par 3 burs à 1 gprace à une triplé de... Messi. Sans doute un peu bonheur pour Muhammad Yusuf

Messi, souffrant un temps de "fatigue musculaire", sera bien présent. Il a rejoué mardi et a marqué sur penalty lors de la victoire contre l'Islande (3-0), pour l'ultime match de préparation.

L'amour de Muhammad pour Messi est profond et partagé par les membres de sa famille: son petit-fils de trois ans a ainsi été baptisé Muhammad Messi.

Le garçon est né le jour où l'Argentine a battu le Mexique (2-0) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022.

Cette année-là, Muhammad avait fait le buzz en Indonésie pour avoir parcouru à pied les six kilomètres séparant son domicile de celui de son petit-fils nouveau-né, honorant ainsi une promesse qu'il avait conditionnée à la victoire finale de l'Argentine.

Cette année, Muhammad a prévu de regarder tous les matchs de l'Argentine lors de ce qui sera probablement la dernière Coupe du monde de l'ex-star de Barcelone, avec un dernier rêve pour son idole: "J'espère que Messi pourra être à nouveau champion du monde".

Eliminée cette année au 4e tour qualificatif, l'Indonésie tentait de participer au tournoi mondial pour la première fois depuis 1938, quand elle avait pris part à la Coupe du monde en France, sous l'appellation d'Indes orientales néerlandaises.

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