À la une de ce dimanche : fête de la musique, fête des pères, ancienne route du littoral, houle, Cilaos et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 21 juin 2026 : - Sortez les roulèr les violons, les guitares, les kayamb, c'est la fête de la musique - Bonne fête à tous les papas de La Réunion - [Vidéo] Ancienne route du littoral : le bitume cède la place à la végétation, la nature reprend doucement ses droits - Houle et rafales : La Réunion en vigilance vagues submersions et vents forts - La route de Cilaos fermée à la circulation après une chute de pierres - La pa Météo France i di, sé zot i di - dimanche très venteux (Photo www.imazpress.com)

La musique sera en fête ce dimanche 21 juin 2026 à La Réunion. Une soirée, plusieurs lieux différents, zéro billet à payer. Pour la Fête de la Musique 2026, plusieurs communes déroulent une partition gratuite aux quatre coins de l'île. Les coins de rues, les bars, les restaurants vont s'animer. Un programme éclectique à retrouver.

Terminé! les papas qui ne savent pas dire si leurs enfants sont à jour de leurs vaccins. Terminé, aussi les papas qui ne connaissent pas le nom de la maîtresse des enfants. Le papa 2026 est tout-terrain, il va aux rendez-vous médicaux, aux réunions parents-prof, il fait travailler les exercices donnés par l’orthophoniste ou par l’école. Le papa 2026 court avec une brosse à dents à la main derrière son enfant de 5 ans : "Le premier qui commence est champion. Le papa nouvelle génération est toujours livré avec des blagues qui ne font pas tout le temps rire, on entend alors résonner un long "Oooooh papa, mais c’est pas drôle". Si l'humour du papa 2026 est encore remis en question, l'essentiel c'est qu'il aime, protège, accompagne, écoute et fait des câlins aussi.

"Moin la passe la route en cornisse, Dans mon l’auto la marque Tonis…" On se souvient de la chanson de Michel Admette, évoquant ses craintes à l'idée d'emprunter la route du littoral. Depuis 2022, on ne circule plus sur une partie de cet itinéraire situé entre mer et falaise. La nature y reprend ses droits. Seuls quelques cyclistes ou marcheur osent s'y risquer. Mais il est important de rappeler que son accès y est strictement interdit. Ne faites pas comme nous...

Houle et rafales : La Réunion en vigilance vagues submersions et vents forts (Actualisé) Ce samedi 20 juin 2026, les zones ouest, sud-est et est de La Réunion sont placées en vigilance jaune vents forts, à depuis 22 heures. À la même heure, une vigilance jaune vagues submersions est entrée en vigueur sur les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest.

La route de Cilaos est fermée à la circulation depuis 21h40 ce samedi 20 juin 2026. La diretion régionale des routes à pris cette décision à la suite d'une chute de pierres sur la chaussée. Une inspection de la falaise doit avoir lieu aura lieu ce dimanche matin. La réouverture ou non de la route sera décidée à l'issue de cette inspection (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Pour ce dimanche 21 juin 2026, Matante Rosina nous annonce que la mer et le vent sont les vrais sujets de la journée. La houle australe, déjà bien installée sur l'ouest et le sud, continue dans la nuit suivante. La combinaison houle-vent rend la mer très agitée sur l'ouest et le sud. Côté ciel, le front froid de la nuit s'évacue assez vite mais quelques averses traînent encore en matinée. L'après-midi s'annonce plus sec sur l'île.