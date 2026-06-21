Bonne fête à tous les papas de La Réunion

Terminé, les papas qui ne savent pas dire si leurs marmailles sont à jour de leurs vaccins. Terminé, aussi, les papas qui ne connaissent pas le nom de la maîtresse des enfants. Le papa 2026 est tout-terrain, il va aux rendez-vous médicaux, aux réunions parents-prof, il fait travailler les exercices donnés par l’orthophoniste ou par l’école. Le papa 2026 court avec une brosse à dents à la main derrière son fils de 5 ans : "Le premier qui commence est champion". Le papa nouvelle génération est toujours livré avec des blagues qui ne font pas tout le temps rire, on entend alors résonner un long "Oooooh papa, mais c’est pas drôle". Si l'humour du papa 2026 est encore remis en question, l'essentiel c'est qu'il aime, protège, accompagne, écoute et fait des câlins aussi. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Wendy est le papa de Kézia, qui a fêté ses 10 ans il y a quelques semaines. Oui, Wendy, c’est aussi un prénom attribué aux garçons. Il a 35 ans et partage la garde de sa fille à mi-temps avec son ex-compagne. 50/50, c’est leur fonctionnement, une garde alternée où la semaine est découpée en deux parties.

Quand sa fille est avec lui, le monde autour ne compte plus : "Je ne pensais même pas savoir un jour m’occuper d’un enfant. Je ne me voyais pas le faire, même si je voulais être papa, avoir un SUV et 4 enfants à l’arrière. Plus le temps passait, plus je me posais des questions sur la gestion de l’adolescence, du travail. Aprè sa, té komsi le zafère là ariv din kou komsa. J’ai réussi à être papa."

Dans la gestion de sa vie de famille, Wendy nous confie se remettre en question régulièrement : "En tant que papa solo, je suis souvent inquiet, je me demande si je fais bien les choses. J’ai très peur de mal faire.

Wendy et son ex-conjointe forment une équipe. Cette entente entre les co-parents est un choix et un effort conscient qui facilite aujourd'hui leur vie : "J’essaie d’instaurer une bonne relation avec la maman de ma fille. Notre garde alternée fonctionne bien, on est vraiment à 50 % du temps chacun, on a une gestion assez flexible, qui fonctionne. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde."

Ce dimanche 21 juin 2026, sa fille lui aura probablement préparé un petit cadeau fait main, lui aussi a préparé quelque chose pour son papa. Cette année, plus que jamais, il aimerait que son père prenne le temps d’observer son comportement. Plus qu’un cadeau, il espère réussir à discuter avec son père : "J’aimerais que mon papa prenne soin de lui et qu’il apprenne à se remettre en question. Je vais lui offrir un cadeau, et lui dire qu'il y a des choses à changer."

- "On voit le comportement des hommes changer" -

Et des changements, c'est ce qu'il observe autour de lui : des papas plus présents et plus investis. Wendy nous raconte : "Aujourd’hui, je pense que les papas sont beaucoup plus responsables, pas encore autant qu’une maman, mais je nous vois beaucoup plus impliqués. Avant il y avait très peu de papas investis, c’était toujours quelque chose d’exceptionnel. Quand on voyait un papa s’occuper de ses enfants, c’était quelque chose qui paraissait extraordinaire. Aujourd’hui, c'est la norme, et ça c'est une bonne évolution. Même s’il y a encore du travail à faire, je sais que nous sommes capables, en tant que papa, de faire ce changement."

Dans son entourage Wendy est témoin de modifications dans le comportement des autres papas. Il lance : "Je vois mes frères, ils font des choses que notre père ne faisait pas. Changer les couches, s’occuper du bain, aujourd’hui mes frères, mes cousins, assument des charges que les papas de la génération précédente ne faisaient pas. Je trouve qu’il y a plus de responsabilités et une vraie recherche d’équilibre avec la maman, et le tout en ne l’oubliant pas en tant que personne."

Malheureusement, tous les papas n’ont pas encore atteint ce niveau d’investissement et d’engagement auprès de leurs enfants. Certains, en prise avec leurs propres démons, font bien plus de mal à leur famille que de bien.

Nous leur souhaitons d’arriver un jour à être de meilleurs parents, si ce n’est être un bon papa, au moins, que vous soyez, messieurs, des papas qui ne font pas de mal.

La rédaction d'Imaz Press souhaite une bonne fête à tous les papas de l'île.

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