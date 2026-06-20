À retenir ce soir : vigilance forts vents et forte houle, Bétharram, cybersécurité, coupure d'eau et canicule

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 20 juin 2026 : - Dès 22H, les côtes du sud au nord-ouest en vigilance vagues submersions et vigilance vents forts dans l'ouest, le sud-est et l'est - Bétharram : entre 700 et 1.500 élèves potentiellement victimes, selon les projections d'une ONG - Cybersécurité : le premier Forum de l'océan Indien réunit plus de 230 participants à La Réunion - Plaine des Palmistes : coupure d'eau programmée cette nuit suite à un incident technique à Bras des Calumets - La France écrasée par la canicule, 60 départements en vigilance orange

Ce samedi 20 juin 2026, les zones ouest, sud-est et est de La Réunion sont placées en vigilance jaune vents forts, à partir de 22 heures. À la même heure, une vigilance jaune vagues submersions entre, par ailleurs, en vigueur sur les côtes sud, sud-ouest, ouest et nord-ouest.

Entre 700 et 1.500 enfants scolarisés de 1950 à la fin des années 1990 à Notre-Dame-De-Bétharram, près de Lourdes, et dans d'autres établissements de cette congrégation religieuse, ont été potentiellement victimes de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, selon le rapport d'une ONG spécialisée dévoilé samedi.

Pendant deux jours, les mercredi 17 et jeudi 18 juin 2026, Saint-André a accueilli la première édition du Forum de la Cybersécurité de l'océan Indien (FCOI). Organisé par l'Observatoire de la Cybersécurité de l'Océan Indien (OCOI), l'événement a rassemblé plus de 230 participants issus de onze territoires autour d'un même objectif : faire de la cybersécurité un enjeu collectif à l'échelle régionale.

La Cise Réunion informe ses abonnés qu'une coupure d'eau est prévue dans le secteur du 2e Village à La Plaine des Palmistes, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin 2026, en raison d'un incident technique sur l'UTEP Bras des Calumets.

Avec 60 départements en vigilance orange, près de 41 millions de personnes concernées, des nuits chaudes et un risque accru d'incendies, la canicule continue de sévir ce weekend et risque d'hypothéquer la populaire Fête de la musique.