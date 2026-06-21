[Vidéo] Ancienne route du littoral : le bitume cède la place à la végétation, la nature reprend doucement ses droits

"Moin la passe la route en cornisse, Dans mon l’auto la marque Tonis…" On se souvient de la chanson de Michel Admette, évoquant ses craintes à l'idée d'emprunter la route du littoral. Depuis 2022, on ne circule plus sur une partie de cet itinéraire situé entre mer et falaise. La nature y reprend ses droits. Seuls quelques cyclistes ou marcheurs osent s'y risquer. Mais il est important de rappeler que son accès y est strictement interdit. Ne faites pas comme nous... (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À deux-roues, avec sa canne à pêche ou simplement en marchant… depuis la fermeture de la partie nord de la route du Littoral (située entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe), nombreux sont les badauds qui passent sur cet axe, autrefois emprunté par des milliers d'automobilistes.

Fermée à la circulation depuis l'ouverture de la première partie du viaduc de la Nouvelle route du littoral, la nature y reprend ses droits. Les plantes prennent le pas sur le bitume, les bouts de filet jonchent le bord de la route, le tunnel à l'entrée de Saint-Denis reste vide.

- Une route bâtie pour relier le nord au sud en 1963 -

Longue de 13 kilomètres entre Saint-Denis et La Possession, dans le nord de l’île, cette chaussée est bâtie en 1963 et élargie en 1976. Dès sa création, la route a, à de nombreuses reprises, été basculée en raison des fortes pluies, fermée pour travaux, subissant de nombreuses chutes de pierres.

Dès 1982, les premiers filets de protection sont posés. Malgré un recouvrement de la falaise, trop d’accidents étaient encore comptabilisés. Des aléas qui ont mis en difficulté de nombreux automobilistes, bloqués dans les embouteillages des routes de La Montagne ou alors coincés dans ce qu'on appelle le "canal bichique".

Le 24 mars 2006, un éboulement de 35.000 m2 de roche tue trois automobilistes et provoque la fermeture de la route pendant un mois.

Suite à ce terrible drame, un coup d'accélérateur est donné au projet d’une Nouvelle route du Littoral. Baptisée la route la plus chère du monde, la sens nord-sud de circulation du premier tronçon (Saint-Denis-Grande Chaloupe) est ouvert le 28 août 2022. Le 1er mars 2023, le second sens ouvre, entraînant officiellement la fermeture de l'ancien tracé en corniche sur cette section.

Le projet du second tronçon est actuellement en chantier, pour une mise en service en 2030. En attendant, les automobilistes continuent d'emprunter la portion de la route du littoral située entre la Grande Chaloupe et La Possession, obligeant parfois la population à cohabiter dans les bouchons.

Lire aussi : NRL : les travaux du second viaduc débuteront en 2027, pour une livraison estimée en 2030

- L'ancienne route du littoral fermée par arrêté et interdite au public -

Officiellement, cette portion de route est interdite au public par arrêté. Mais nombreux bravent l’interdiction.

Le Centre régional de gestion des transports (CRGT), rappelle que "toute circulation y compris piétonne est strictement interdite et que c'est une prise de risque liée aux chutes de pierres". Une réglementation en vigueur depuis 2024, sous l'arrêté N° SRN-2024-127-AP.

Les falaises n'étant plus entretenues sur cette portion, des chutes de pierres sont imprévisibles. À pied ou avec quelconque moyen de locomotion, le danger reste imminent. "En cas d'incident, la personne sera entièrement responsable", souligne le CRGT.

- L’Autorité environnementale recommande sa destruction complète et le retrait des filets sur la falaise -

Dans un avis publié le 7 mai 2026, l'Autorité environnementale recommande de rendre au site de l’ancienne Route du Littoral un aspect naturel. Elle préconise sa destruction complète et le retrait des filets sur la falaise.

L’Autorité alerte sur un scénario où ces filets, soumis à l’érosion et à la corrosion, pourraient chuter de manière imprévisible. "Emmêlés avec les matériaux de la route déstructurée, ils aboutiront à un résultat inesthétique et dangereux."

Interrogée, la préfecture de La Réunion a expliqué à Imaz Press que : "l’instruction du dossier d’autorisation environnementale, conduite en ce moment par les services de l’État, ne permet pas à ces services de communiquer des informations de cette nature à ce stade", la "Région étant le maître d'ouvrage". Contactée, la Région n'a pas répondu à nos sollicitations.

Au total, plus de 450.000 m2 de filets anti-chute ont été installés et plus de 110 millions d'euros investis depuis 1976 pour les divers travaux de sécurisation, dont 83 millions d'euros entre 2006 et 2008, rapporte la Chambre régionale des comptes (CRC).

De par son positionnement au niveau de la mer et au pied d'une falaise, la sécurisation de la paroi rocheuse, la réfection des voies de circulation la rend très chère à entretenir, environ 6,1 millions d'euros par an selon la CRC.

La déconstruction de l’ancienne Route du Littoral pourrait s’élever à plusieurs dizaines de millions d’euros.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]