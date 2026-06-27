Insolite : interdits de stade pour pensions non payées et une Française élue pire photographe du monde

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 22 au vendredi 26 juin 2026, le voici. IIs ne paient pas leurs pensions alimentaires, 13.000 supporters argentins privés de Coupe du monde. Blanche Mortemard vient d’être sacrée "pire photographe du monde" à l’issue d’un concours organisé par la compagnie aérienne Icelandair.

13.000 supporters argentins privés de Coupe du monde suite à une demande du maire de Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Ce dernier a décidé, lui-même, de transmettre les noms des parents qui ne paient pas leurs pensions alimentaires au gouvernement américain afin qu'ils soient interdits de stade.

Selon le quotidien argentin, La Nacion : "Les personnes redevables de pensions alimentaires dans 14 districts argentins seront interdites d'accès aux matchs de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis".

Dans leurs colonnes, les journalistes de La Nacion expliquent que la mesure n'est pas nouvelle : en 2025 déjà, la ville de Buenos Aires a interdit l'accès aux rassemblements et événements sportifs aux personnes ayant des arriérés de pension alimentaire.

Depuis mars de la même année, des contrôles sont effectués dans les stades de football et lors de concerts : "les cartes d'identité des supporters sont scannées et l'entrée est refusée aux personnes inscrites au RPAM (Registre des personnes ayant des arriérés de pension alimentaire)".

"Cette mesure fait suite à une collaboration entre la municipalité de Buenos Aires et l'administration américaine, le gouvernement de Jorge Macri ayant rendu accessible la base de données du Registre public des débiteurs de pensions alimentaires (RPAM). Actuellement, plus de 13.000 personnes sont enregistrées dans la ville de Buenos Aires et dans 13 autres provinces avec lesquelles la municipalité a signé des accords d'échange de données" détaille La Nacion.

Être le dernier peut parfois rapporter gros. Blanche Mortemard, 28 ans, originaire de Paris, vient d’être sacrée "pire photographe du monde" à l’issue d’un concours organisé par la compagnie aérienne Icelandair. À la clé : 43.000 euros et un voyage en Islande.

L’opération, lancée au printemps dernier, visait à dénicher le photographe le moins doué de la planète afin de l’envoyer en Islande pour un séjour de dix jours tous frais payés écrit La Voix du Nord.

La jeune Française s’est imposée face à 127.642 participants venus de 178 pays. Selon les organisateurs, elle a convaincu le jury grâce à "son admirable absence de compétences et sa méconnaissance des bases de la photographie".

Blanche Mortemard partira en Islande cet été et aura pour mission de photographier le pays durant son séjour de dix jours. "Je vais immortaliser l’Islande avec la confiance d’un photographe professionnel et les compétences de quelqu’un qui n’en a absolument pas les capacités" a déclaré la jeune femme.

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