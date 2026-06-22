Ils ne paient pas leurs pensions alimentaires, 13.000 supporters argentins privés de Coupe du monde

13.000 supporters argentins privés de Coupe du monde suite à une demande du maire de Buenos Aires, capitale de l'Argentine. Ce dernier a décidé, lui-même, de transmettre les noms des parents qui ne paient pas leurs pensions alimentaires au gouvernement américain afin qu'ils soient interdits de stade.

Selon le quotidien argentin, La Nacion : "Les personnes redevables de pensions alimentaires dans 14 districts argentins seront interdites d'accès aux matchs de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis".

Dans leurs colonnes, les journalistes de La Nacion expliquent que la mesure n'est pas nouvelle : en 2025 déjà, la ville de Buenos Aires a interdit l'accès aux rassemblements et événements sportifs aux personnes ayant des arriérés de pension alimentaire.

- Entrée refusée aux personnes inscrites au Registre des personnes ayant des arriérés de pension alimentaire -

Depuis mars de la même année, des contrôles sont effectués dans les stades de football et lors de concerts : "les cartes d'identité des supporters sont scannées et l'entrée est refusée aux personnes inscrites au RPAM (Registre des personnes ayant des arriérés de pension alimentaire)".

"Cette mesure fait suite à une collaboration entre la municipalité de Buenos Aires et l'administration américaine, le gouvernement de Jorge Macri ayant rendu accessible la base de données du Registre public des débiteurs de pensions alimentaires (RPAM). Actuellement, plus de 13.000 personnes sont enregistrées dans la ville de Buenos Aires et dans 13 autres provinces avec lesquelles la municipalité a signé des accords d'échange de données" détaille La Nacion.

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