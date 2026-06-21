Golf : La Réunion accueille une étape du World Amateur Golf Ranking féminin

À compter de ce lundi 22 juin 2026, et jusqu'au jeudi 25 juin, La Réunion accueille pour la première fois, une étape du World Amateur Golf Ranking féminin. Cet événement réunira des joueuses de haut niveau venues d'Afrique du Sud, de Maurice et de La Réunion, dont Melliyal Schmitt, vice-championne de France Dames 2026 (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

C’est la première fois que La Réunion accueille à la fois une étape du World Amateur Golf Ranking féminin et un plateau de joueuses d’un tel niveau.

"Notre volonté est de permettre aux Réunionnaises de se confronter aux meilleures joueuses de la zone afin de progresser et d’élever leur niveau de jeu", souligne Jean-Marie Hoarau, président de la Ligue Régionale de Golf de La Réunion.

- Des joueuses internationales de golf à La Réunion -

La Ligue Régionale de Golf de La Réunion accueillera 15 Sud-Africaines, 3 Mauriciennes ainsi qu’environ 40 Réunionnaises, dont les cinq meilleures jeunes joueuses au classement régional. Melliyal Schmitt, vice-Championne de France Dames 2026 sera également de la partie.

Ce lundi, les joueuses internationales arriveront à La Réunion.

À compter de ce mardi 23 juin, débutera le tournoi au golf du Bassin Bleu à Saint-Paul.